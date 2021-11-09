9 листопада відзначають Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму, а також вшановують пам’ять Нестора Літописця. Кого варто привітати сьогодні з іменинами, які прикмети та що не можна робити, читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

9 листопада – яке сьогодні свято

Міжнародний день проти фашизму, расизму та антисемітизму почали відзначати у всьому світі ще з 1995 року. Ця подія має подвійне значення — підтримку пам’яті жертв Голокосту та фашизму, а також акцентування уваги на сучасних проблемах расизму, антисемітизму та неофашизму.

У православній церкві сьогодні вшановують пам’ять Нестора Літописця, відомого своїми літописами. Він був ченцем Києво-Печерської Лаври, і саме його перу належить Повість временних літ про життя та діяння перших князів. На сьогодні його творчість має фундаментальне значення для слов’янської культури.

Окрім читання пам’яті, з 1997 року в Україні відзначається День української писемності та мови. Зараз у Києві розташовано два храми імені Нестора Літописця, близько десятка вулиць також присвячено Літописцю.

Іменини 9 листопада святкують: Андрій, Віллі, Іван, Максим, Марк, Микола, Сергій, Степан, Капітоліна, Опанас.

Народні прикмети на 9 листопада

Гусак на лід виходить, довго плаває, значить, зима настане нескоро;

Іній на деревах провіщає мороз;

Вранці туман — чекай відлиги;

Сніг випав на сиру землю — весна, за прикметами, буде ранньою і виросте багато пролісків;

Що не можна робити 9 листопада

Якщо актор або хтось із творчих людей цього дня візьме в дар живі квіти, то скоро, за прикметами, його популярність згасне;

В жодному разі не можна переїдати;

Якщо ви дали 9 листопада якусь обіцянку, повинні її виконати;

Також сьогодні не можна займатися тим, що може нашкодити очам;

Заборонено поганословити, ігнорувати увагу близьких;

Не варто витрачати величезні суми — це може принести невдачу до будинку.

Календар свят листопада

Листопад 2021 року дуже багатий на професійні свята. Наприклад, останнього місяця осені українці відзначатимуть Міжнародний день логопеда, День сержанта ЗСУ та День скловиробника.

Ознайомитись з повним списком свят листопада 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.