9 ноября отмечают Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, а также чтят память Нестора Летописца. Кого стоит поздравить сегодня с именинами, какие приметы и что нельзя делать, читайте в материале на Фактах ICTV.

9 ноября — какой сегодня праздник

Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма начали отмечать во всем мире еще с 1995 года. Это событие имеет двойное значение — поддержание памяти жертв Холокоста и фашизма, а также акцентирование внимания на современных проблемах расизма, антисемитизма и неофашизма.

В православной церкви сегодня чтят память Нестора Летописца, известного своими летописями. Он был монахом Киево-Печерской Лавры, и именно его перу принадлежит Повесть временных лет о жизни и деяниях первых князей. На сегодня, его творчество имеет фундаментальное значение для славянской культуры.

Помимо чтения памяти, с 1997 года в Украине отмечается День украинской письменности и языка. Сейчас в Киеве расположено два храма имени Нестора Летописца, около десятка улиц также посвящено Летописцу.

Именины 9 ноября празднуют: Андрей, Вилли, Иван, Максим, Марк, Николай, Сергей, Степан, Капитолина, Афанасий.

Народные приметы на 9 ноября

Гусь на лед выходит, долго плавает, значит, зима наступит нескоро;

Иней на деревьях предвещает мороз;

Утром туман — жди оттепели;

Снег выпал на сырую землю — весна, по приметам, будет ранней и вырастет много подснежников.

Что нельзя делать 9 ноября

Если актер или кто-то из творческих людей в этот день примет в дар живые цветы, то скоро, по приметам, его популярность угаснет;

Ни в коем случае нельзя переедать;

Если вы дали 9 ноября какое-либо обещание, вы должны его исполнить;

Также сегодня нельзя заниматься тем, что может навредить глазам;

Запрещено сквернословить, игнорировать внимание близких;

Не стоит также тратить огромные суммы — это может принести неудачу в дом.

Календарь праздников ноября

Ноябрь 2021 года очень богатый на профессиональные праздники. К примеру, в последнем месяце осени украинцы будут отмечать Международный день логопеда, День сержанта ВСУ и День стеклопроизводителя.

Ознакомиться с полным списком праздников ноября 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.