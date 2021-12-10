10 грудня у світі відзначають День прав людини, Міжнародний день прав тварин, Всесвітній день футболу та День Нобеля.

У православному світі, 10 грудня, згадують преподобного Романа Антіохійського (День пам’яті Романа). У народному календарі дата називається Романів день та зимове знамення.

Він усе життя прожив пустельником у Сирійській пустелі, харчуючись водою та хлібом. У народі його прийнято вважати покровителем вагітних. Так, жінки просять його зцілити від безпліддя, оскільки вважається, що молитви до нього здатні прибрати хвороби.

Також 10 грудня вшановують ікону Пресвятої Богородиці під назвою Знамення – один із перших іконописних образів Діви Марії.

День ангела 10 грудня

Іменини сьогодні, 10 грудня, відзначають: Олексій, Андрій, Борис, Василь, Володимир, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Іван, Микола, Роман, Сергій, Федір, Яків.

Народні прикмети на 10 грудня:

Якщо удосвіта встати обличчям до північного вітру – всі біди й печалі з ним підуть;

Дим з труби йде стовпом –буде морозна погода. Якщо ж він стелиться вниз, можна очікувати відлига;

Якщо побачите червону зорю 10 грудня – буде вітряна погода;

Корови сопуть і пирхають – скоро буде холод;

На скіпі багато нагару – мороз скоро буде;

Ліс шумить – найближчим часом відлига буде;

Горобці дружно цвірінькають – скоро потеплішає.

Що не можна робити 10 грудня:

Не можна в’язати або шити.

Не можна впускати у будинок старих, немічних і бідних. Після цього можуть початися хвороби і бідність.

Також 10 грудня: