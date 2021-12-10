10 декабря в мире отмечают День прав человека, Международный день прав животных, Всемирный день футбола и День Нобеля.
В православном мире, 10 декабря, вспоминают преподобного Романа Антиохийского (День памяти Романа). В народном календаре дата называется Романов день и зимнее знамение.
Он всю жизнь прожил отшельником в Сирийской пустыне, питаясь водой и хлебом. В народе его принято считать покровителем беременных. Так, женщины просят его исцелить от бесплодия, поскольку считается, что молитвы к нему способны убрать болезни
Также 10 декабря чествуют икону Пресвятой Богородицы под названием Знамение — один из первых иконописных образов Девы Марии.
День ангела 10 декабря
Именины сегодня, 10 декабря, отмечают: Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман, Сергей, Федор, Яков.
Народные приметы на 10 декабря:
- Если на рассвете встать лицом к северному ветру — все беды и печали с ним последуют;
- Дым из трубы идет столбом — будет морозная погода. Если же он стелется вниз, можно ожидать оттепель;
- Если увидите красную звезду 10 декабря — будет ветреная погода;
- Коровы сопят и фыркают — скоро будет холод;
- На лучине много нагара — мороз скоро будет;
- Лес шумит — в ближайшее время оттепель будет;
- Воробьи дружно чирикают — скоро потеплеет.
Что нельзя делать 10 декабря:
- Нельзя вязать или шить.
- Нельзя впускать в дом престарелых, немощных и бедных. После этого могут начаться болезни и бедность.
Также 10 декабря:
- 1848 — Луи Наполеон Бонапарт избран первым президентом Французской Республики.
- 1901 — вручены первые Нобелевские премии.
- 1948 — Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.
- 1949 — создана служба связи МВД СССР.
- 2016 — теракт в Стамбуле.
- 2019 — массовое убийство в больнице в Остраве (Чехия).