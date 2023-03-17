День мобілізаційного працівника в Україні відзначають щороку 17 березня.

Професійне свято заснували у 2000 році та спершу відзначали 14 вересня. Однак уже через 16 років за наказом глави Міноборони №497 святкування перенесли на 17 березня.

Дату обрали не просто так і вона пов’язана з початком збройної агресії РФ. Саме 17 березня 2014 року, відповідно до указу президента Про часткову мобілізацію, в Україні розпочали першу хвилю мобілізації, в межах якої до лав ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ДПСУ призвали військовозобов’язаних і резервістів.

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За традицією, у День мобілізаційного працівника України вітають військовослужбовців, працівників призовних пунктів і військових комісаріатів. Їм вручають державні нагороди чи військові звання, а також подяки від командування.

День мобілізаційного працівника – звичайний робочий день в Україні, якщо не випадає на календарний вихідний.

Привітання з Днем мобілізаційного працівника України

З Днем мобілізаційного працівника! Нехай служба буде чесною, відкритою і простою!

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Вітаю з Днем мобілізаційного працівника України! Бажаю міцного здоров’я і нових звершень для посилення військової могутності України!

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Дякую за самовіддану працю, а вашим родинам – за розуміння та підтримку! Зі святом!

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Бажаю всім мобілізаційним працівникам міцного здоров’я, щастя, миру та добра! Дякую, що захищаєте національну безпеку і зберігаєте спокій громадян!

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Зі святом мобілізаційного працівника України! Бажаю витримки, натхнення та надійного тилу!