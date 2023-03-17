День мобилизационного работника в Украине отмечают ежегодно 17 марта.

Профессиональный праздник учредили в 2000 году и сначала отмечали 14 сентября. Однако уже через 16 лет по приказу главы Минобороны №497 празднование перенесли на 17 марта.

Дату выбрали не просто так и она связана с началом вооруженной агрессии РФ. Именно 17 марта 2014 года, в соответствии с указом президента О частичной мобилизации, в Украине начали первую волну мобилизации, в рамках которой в ряды ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГПСУ призвали военнообязанных и резервистов.

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По традиции, в День мобилизационного работника Украины поздравляют военнослужащих, работников призывных пунктов и военных комиссариатов. Им вручают государственные награды или воинские звания, а также благодарности от командования.

День мобилизационного работника — обычный рабочий день в Украине, если не выпадает на календарный выходной.

Поздравления с Днем мобилизационного работника Украины

С Днем мобилизационного работника! Пусть служба будет честной, открытой и простой!

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Поздравляю с Днем мобилизационного работника Украины! Желаю крепкого здоровья и новых свершений для усиления военной мощи Украины!

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Спасибо за самоотверженный труд, а вашим семьям — за понимание и поддержку! С праздником!

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Желаю всем мобилизационным работникам крепкого здоровья, счастья, мира и добра! Спасибо, что защищаете национальную безопасность и сохраняете спокойствие граждан!

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С праздником мобилизационного работника Украины! Желаю выдержки, вдохновения и надежного тыла!