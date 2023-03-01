Автентичну українську народну пісню Парова машина, яку раніше багато хто з нас міг не чути, лише за кілька днів полюбили і звичайні громадяни нашої країни, і захисники.
Річ у тім, що 19 лютого в TikTok з’явився уривок композиції у виконанні Ярини Квасній, який станом на 1 березня зібрав понад 5,5 млн переглядів.
Саме відео триває 30 секунд і знято в аматорському стилі. Стоячи вночі на вулиці, студентка-філолог наспівує: Була в мене парова машина, а я її продала. А за тії гроші музики хороші найняла, найняла.
@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! «Парова машина» — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня #музика #лесяквартиринка #кіностудіядовженка #шулявка #акустика #співаємо #олексій #вспишка #відео #спів #українське #україна #співи #дахдотерс #дах #паровамашина #singing #sing #song #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong ♬ оригінальний звук – Kvas.nii
Захоплені коментарі, десятки реміксів, безліч знятих відео під голос Ярини та прохання зняти повну версію, адже її виконання та прості рядки застрягли в головах багатьох.
Уже за кілька днів після публікації Квасій у TikTok, до захоплених українців приєдналися бітмекери, які почали створювати танцювальні ремікси. Один із них від TeeKai, який зібрав уже понад 540 тис. прослуховувань.
Є й інші ремікси, зроблені з уривка Парової машини у виконанні Ярини.
Не залишилися осторонь ні Центр протидії дезінформації, ні захисники на фронті. Вони знімають відео під спів українки.
@cpd.gov.ua #паровамашина #музиченькимоїзаграйтемені #українськийтікток #україна???????? #путінхуйло????⚫???????? #рек #цпд ♬ Парова машина remix Будчук – Центр протидії дезінформації
@crestory363 #ЗСУ #59 #Слава #Україне???????? ♬ Парова машина remix Будчук – Центр протидії дезінформації
@vetaly028 #pyfツ#pre #viral #???????????????????????? ♬ Парова машина remix Будчук – Центр протидії дезінформації
@iiiax0 #жах ♬ Парова машина remix Будчук – Центр протидії дезінформації
Текст пісні Парова машина
Була в мене парова машина,
А я її продала.
А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.
Ой, музики мої, ви заграйте мені
Коваля, коваля.
А коваль коваля через ножку валя
Раз у раз, раз у раз.
Була в мене сіренька хустина,
Та я її продала.
А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.
Було в мене червоне намисто,
Та я його продала.
А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.
Ой, музики мої, ви заграйте мені
Коваля, коваля.
А коваль коваля через ножку валя
Раз у раз, раз у раз.