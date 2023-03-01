Автентичну українську народну пісню Парова машина, яку раніше багато хто з нас міг не чути, лише за кілька днів полюбили і звичайні громадяни нашої країни, і захисники.

Річ у тім, що 19 лютого в TikTok з’явився уривок композиції у виконанні Ярини Квасній, який станом на 1 березня зібрав понад 5,5 млн переглядів.

Саме відео триває 30 секунд і знято в аматорському стилі. Стоячи вночі на вулиці, студентка-філолог наспівує: Була в мене парова машина, а я її продала. А за тії гроші музики хороші найняла, найняла.

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Захоплені коментарі, десятки реміксів, безліч знятих відео під голос Ярини та прохання зняти повну версію, адже її виконання та прості рядки застрягли в головах багатьох.

Уже за кілька днів після публікації Квасій у TikTok, до захоплених українців приєдналися бітмекери, які почали створювати танцювальні ремікси. Один із них від TeeKai, який зібрав уже понад 540 тис. прослуховувань.

Є й інші ремікси, зроблені з уривка Парової машини у виконанні Ярини.

Не залишилися осторонь ні Центр протидії дезінформації, ні захисники на фронті. Вони знімають відео під спів українки.

Текст пісні Парова машина

Була в мене парова машина,

А я її продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла.

Ой, музики мої, ви заграйте мені

Коваля, коваля.

А коваль коваля через ножку валя

Раз у раз, раз у раз.

Була в мене сіренька хустина,

Та я її продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла.

Було в мене червоне намисто,

Та я його продала.

А за тії гроші музики хороші

Найняла, найняла.

Ой, музики мої, ви заграйте мені

Коваля, коваля.

А коваль коваля через ножку валя

Раз у раз, раз у раз.