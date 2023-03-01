Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Відео Музика

Парова машина стала трендом TikTok: текст забутої української пісні та найкращі відео від ЗСУ

1 Березня 2023, 09:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Парова машина

Автентичну українську народну пісню Парова машина, яку раніше багато хто з нас міг не чути,  лише за кілька днів полюбили і звичайні громадяни нашої країни, і захисники.

Річ у тім, що 19 лютого в TikTok з’явився уривок композиції у виконанні Ярини Квасній, який станом на 1 березня зібрав понад 5,5 млн переглядів.

Саме відео триває 30 секунд і знято в аматорському стилі. Стоячи вночі на вулиці, студентка-філолог наспівує: Була в мене парова машина, а я її продала. А за тії гроші музики хороші найняла, найняла.

Зараз дивляться
@kvas.nii дякую, Боже, за дахдотерс! «Парова машина» — автентична українська пісня. На відео ситуативно пригадалося однойменнне музпереосмислення у виконаннні групи DakhDaughters #пісня #музика #лесяквартиринка #кіностудіядовженка #шулявка #акустика #співаємо #олексій #вспишка #відео #спів #українське #україна #співи #дахдотерс #дах #паровамашина #singing #sing #song #songs #ukrainian #ukrainiangirl #ukrainiansong ♬ оригінальний звук – Kvas.nii

Захоплені коментарі, десятки реміксів, безліч знятих відео під голос Ярини та прохання зняти повну версію, адже її виконання та прості рядки застрягли в головах багатьох.

Уже за кілька днів після публікації Квасій у TikTok, до захоплених українців приєдналися бітмекери, які почали створювати танцювальні ремікси. Один із них від TeeKai, який зібрав уже понад 540 тис. прослуховувань.

Є й інші ремікси, зроблені з уривка Парової машини у виконанні Ярини.

Не залишилися осторонь ні Центр протидії дезінформації, ні захисники на фронті. Вони знімають відео під спів українки.

@cpd.gov.ua #паровамашина #музиченькимоїзаграйтемені #українськийтікток #україна???????? #путінхуйло????⚫???????? #рек #цпд ♬ Парова машина remix Будчук – Центр протидії дезінформації

@crestory363 #ЗСУ #59 #Слава #Україне???????? ♬ Парова машина remix Будчук – Центр протидії дезінформації

@vetaly028 #pyfツ#pre #viral #???????????????????????? ♬ Парова машина remix Будчук – Центр протидії дезінформації

@iiiax0 #жах ♬ Парова машина remix Будчук – Центр протидії дезінформації

Текст пісні Парова машина

Була в мене парова машина,
А я її продала.

А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.

Ой, музики мої, ви заграйте мені
Коваля, коваля.

А коваль коваля через ножку валя
Раз у раз, раз у раз.

Була в мене сіренька хустина,
Та я її продала.

А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.

Було в мене червоне намисто,
Та я його продала.

А за тії гроші музики хороші
Найняла, найняла.

Ой, музики мої, ви заграйте мені
Коваля, коваля.

А коваль коваля через ножку валя
Раз у раз, раз у раз.

Читайте також:
Рік війниПід них йшли у бій та оплакували героїв: пісні молодої гвардії українських артистів

Теги
українські пісні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь