22 жовтня в Україні святкують Всесвітній день людей з вадами мовлення, започаткований канадськими фахівцями з дослідження патологій мови.

За статистикою, у світі близько 3 млн людей страждають через заїкання, тобто порушенням мови, що характеризується частим повторенням або пролонгацією звуків, складів чи слів.

Причини виникнення заїкання досі не встановлені, і жоден зі способів лікування не дає 100% гарантії розв’язання цієї проблеми.

Церковне свято 22 жовтня

У народі вшановують Якова — одного з дванадцяти апостолів, особливо наближених до Ісуса Христа. З цього дня наші предки заготовляли дрова на зиму. Раніше це робити не варто, оскільки дерево ще містить сік і погано горітиме.

Художники часто зображують апостола з посохом пілігрима — вважається, що Яков пройшов довгу дорогу паломництва. Найстаріше зображення святого — мозаїка VI століття, яка знаходиться в Равенні.

Іменини 22 жовтня

День ангела святкують сьогодні Яків, Михайло, Максим, Петро, Юхим, Костянтин.

Прикмети на 22 жовтня

Багато лушпиння на цибулі – до суворої та холодної зими;

Якщо вишні не скинули своє листя до 22 жовтня – осінь буде теплою;

Вранці дощ – до вечора піде сніг;

Пішов сніг – чекай на скору зими.

Традиції 22 жовтня

Цей день вважається найкращим для заготівлі дров — деревина стає сухою, і дасть більше жару. Це особливо важливо під час зими.

Традиційно, наші предки готували різні каші та пироги в цей день. Вважалося, що 22 жовтня — остання можливість сходити в ліс по гриби, так що на столі також обов’язково присутнє блюдо з лисичок або опеньків.

Що не можна робити 22 жовтня