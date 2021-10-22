Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Свята в Україні

День людей з вадами мовлення: яке свято сьогодні, 22 жовтня

22 Жовтня 2021, 08:47 Валентина Летяк
День людей з вадами мовлення: яке свято сьогодні, 22 жовтня

22 жовтня в Україні святкують Всесвітній день людей з вадами мовлення, започаткований канадськими фахівцями з дослідження патологій мови.

За статистикою, у світі близько 3 млн людей страждають через заїкання, тобто порушенням мови, що характеризується частим повторенням або пролонгацією звуків, складів чи слів.

Причини виникнення заїкання досі не встановлені, і жоден зі способів лікування не дає 100% гарантії розв’язання цієї проблеми.

Церковне свято 22 жовтня

У народі вшановують Якова — одного з дванадцяти апостолів, особливо наближених до Ісуса Христа. З цього дня наші предки заготовляли дрова на зиму. Раніше це робити не варто, оскільки дерево ще містить сік і погано горітиме.

Художники часто зображують апостола з посохом пілігрима — вважається, що Яков пройшов довгу дорогу паломництва. Найстаріше зображення святого — мозаїка VI століття, яка знаходиться в Равенні.

Іменини 22 жовтня

День ангела святкують сьогодні Яків, Михайло, Максим, Петро, Юхим, Костянтин.

Прикмети на 22 жовтня

  • Багато лушпиння на цибулі – до суворої та холодної зими;
  • Якщо вишні не скинули своє листя до 22 жовтня – осінь буде теплою;
  • Вранці дощ – до вечора піде сніг;
  • Пішов сніг – чекай на скору зими.

Традиції 22 жовтня

Цей день вважається найкращим для заготівлі дров — деревина стає сухою, і дасть більше жару. Це особливо важливо під час зими.

Традиційно, наші предки готували різні каші та пироги в цей день. Вважалося, що 22 жовтня — остання можливість сходити в ліс по гриби, так що на столі також обов’язково присутнє блюдо з лисичок або опеньків.

Що не можна робити 22 жовтня

  • Заборонено байдикувати. Зробіть щось корисне для себе або інших;
  • Уникайте сварок, а також любовних зв’язків – вони принесуть тільки розчарування;
  • Не рекомендується йти в ліс ближче до вечора – велика ймовірність принести біду в будинок;
  • Заборонено вживати алкоголь у великих кількостях – погане самопочуття на ранок гарантоване;
  • Нові справи краще не починати – варто зосередитися на дрібних завданнях, на які не було часу.
Читайте також:
календарь ноябрьДень студентів і друзів: календар свят на листопад 2021

Теги
Календар , прикмети , Свято
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка