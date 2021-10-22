22 жовтня в Україні святкують Всесвітній день людей з вадами мовлення, започаткований канадськими фахівцями з дослідження патологій мови.
За статистикою, у світі близько 3 млн людей страждають через заїкання, тобто порушенням мови, що характеризується частим повторенням або пролонгацією звуків, складів чи слів.
Причини виникнення заїкання досі не встановлені, і жоден зі способів лікування не дає 100% гарантії розв’язання цієї проблеми.
Церковне свято 22 жовтня
У народі вшановують Якова — одного з дванадцяти апостолів, особливо наближених до Ісуса Христа. З цього дня наші предки заготовляли дрова на зиму. Раніше це робити не варто, оскільки дерево ще містить сік і погано горітиме.
Художники часто зображують апостола з посохом пілігрима — вважається, що Яков пройшов довгу дорогу паломництва. Найстаріше зображення святого — мозаїка VI століття, яка знаходиться в Равенні.
Іменини 22 жовтня
День ангела святкують сьогодні Яків, Михайло, Максим, Петро, Юхим, Костянтин.
Прикмети на 22 жовтня
- Багато лушпиння на цибулі – до суворої та холодної зими;
- Якщо вишні не скинули своє листя до 22 жовтня – осінь буде теплою;
- Вранці дощ – до вечора піде сніг;
- Пішов сніг – чекай на скору зими.
Традиції 22 жовтня
Цей день вважається найкращим для заготівлі дров — деревина стає сухою, і дасть більше жару. Це особливо важливо під час зими.
Традиційно, наші предки готували різні каші та пироги в цей день. Вважалося, що 22 жовтня — остання можливість сходити в ліс по гриби, так що на столі також обов’язково присутнє блюдо з лисичок або опеньків.
Що не можна робити 22 жовтня
- Заборонено байдикувати. Зробіть щось корисне для себе або інших;
- Уникайте сварок, а також любовних зв’язків – вони принесуть тільки розчарування;
- Не рекомендується йти в ліс ближче до вечора – велика ймовірність принести біду в будинок;
- Заборонено вживати алкоголь у великих кількостях – погане самопочуття на ранок гарантоване;
- Нові справи краще не починати – варто зосередитися на дрібних завданнях, на які не було часу.