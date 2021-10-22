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День людей с нарушениями речи: какой праздник сегодня, 22 октября

22 октября 2021, 08:47 Валентина Летяк
День людей с нарушениями речи: какой праздник сегодня, 22 октября

22 октября в Украине празднуется Всемирный день людей с нарушениями речи, основанный канадскими специалистами по исследованию патологий речи.

По статистике, в мире около 3 млн людей страдают от заикания, то есть нарушения речи, характеризующееся частым повторением или пролонгацией звуков, слогов или слов.

Причины возникновения заикания до сих пор не установлены, и ни один из способов лечения не дает 100% гарантии решения этой проблемы.

Церковный праздник 22 октября

В народе почитают Якова — одного из двенадцати апостолов, особо приближенных к Иисусу Христу. С этого дня наши предки заготавливали дрова на зиму. Раньше нельзя, поскольку дерево еще содержит сок и будет плохо гореть.

Художники зачастую изображают апостола с посохом пилигрима — считается, что Яков прошел длинную дорогу паломничества. Самое старое изображение святого — мозаика VI века, которая находится в Равенне.

Именины 22 октября

День ангела отмечают сегодня Яков, Михаил, Максим, Петр, Ефим, Константин.

Приметы на 22 октября

  • Многие шелухи на луке — к суровой и холодной зиме;
  • Если вишни не сбросили свою листву до 22 октября — осень будет теплой;
  • Утром дождь — к вечеру пойдет снег;
  • Пошел снег — жди скорой зимы.

Традиции 22 октября

Этот день считается лучшим для заготовки дров — древесина становится сухой, и даст больше жара. Это особенно важно во время зимы.

Традиционно, наши предки готовили различные каши и пироги в этот день. Считалось, что 22 октября — последняя возможность сходить в лес за грибами, так что на столе также обязательно присутствовало блюдо из лисичек или опят.

Что нельзя делать 22 октября

  • Запрещено бездельничать. Сделайте что-то полезное для себя или других;
  • Избегайте ссор, а также любовных связей — они принесут только разочарование;
  • Не рекомендуется идти в лес ближе к вечеру — большая вероятность принести беду в дом;
  • Запрещено употреблять алкоголь в больших количествах — плохое самочувствие на утро гарантировано;
  • Новые дела лучше не начинать — стоит сосредоточиться на мелких задачах, на которые не было времени.
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Календар , прикмети , Свято
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