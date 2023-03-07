Житлово-комунальне господарство завжди було однією з головних сфер країни. Навіть в умовах війни воно продовжує забезпечувати якісні та комфорті умови життя українців.

Щорічно в Україні відзначають День працівників ЖКГ. Започаткував цю традицію перший президент України Леонід Кравчук ще у 1994 році.

Коли святкують День комунальника в Україні

Дата професійного свята встановлена на третю неділю березня. Так, у 2023 році День комунальника припадає на 19 березня.

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Коли святкували День ЖКГ раніше

Раніше, у Радянському Союзі, День робітників торгівлі, побутового обслуговування населення і комунального господарства відзначався з 1966 року в четверту неділю липня. Ця традиція діяла до 1 листопада 1988 року. Тоді ж Верховна Рада СРСР внесла зміни щодо офіційного святкування та перенесла дату на третю неділю березня.

Чому почали святкувати День комунальника

Свято було створене, щоб подякувати за старанну й кропітку працю та підвищити ініціативу робітників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, а також професійних спілок в Україні.