Жилищно-коммунальное хозяйство всегда было одной из главных сфер страны. Даже в условиях войны оно продолжает обеспечивать качественные и комфортные условия жизни украинцев.

Ежегодно в Украине отмечают День работников ЖКХ. Положил начало этой традиции первый президент Украины Леонид Кравчук еще в 1994 году.

Когда празднуют День коммунальщика в Украине

Дата профессионального праздника установлена ​​на третье воскресенье марта. Так, в 2023 году День коммунальщика приходится на 19 марта.

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Когда праздновали День ЖКХ раньше

Ранее, в Советском Союзе, День рабочих торговли, бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства отмечался с 1966 года в четвертое воскресенье июля. Эта традиция действовала до 1 ноября 1988-го. Тогда же Верховный Совет СССР внес изменения по официальному празднованию и перенес дату на третье воскресенье марта.

Почему начали праздновать День коммунальщика

Праздник был создан, чтобы поблагодарить за тщательную и кропотливую работу и повысить инициативу рабочих жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, а также профессиональных союзов в Украине.