4 листопада християнська церква відзначає свято Казанської ікони Божої Матері, його ще називають Казанська jсіння, оскільки є і літня – 21 липня.

Як і в будь-яке інше християнське свято, в цю дату потрібно ходити до церкви і молитися, просячи у ікони здоров’я, зцілення, запобігання від лих тощо. Також існує і те, чого робити в цей день не можна, і про це необхідно знати.

День Казанської ікони Божої Матері 2022 – заборони

У День Казанської ікони Божої Матері не можна прати, особливо білий одяг.

Забороняється шити і займатися домашнім прибиранням.

Ремонтні чи будівельні справи необхідно призупинити. Якщо можливо, краще завершити їх до свята.

Не варто в цей день плакати, сваритися, кричати, конфліктувати.

Не можна купатися у водоймах.

Цей день найкраще проводити з сім’єю, як робили наші предки.

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