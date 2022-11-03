День Казанської ікони Божої Матері 2022: історія та звичаї свята

4 листопада віряни відзначають День Казанської ікони Божої Матері. Він святкується двічі на рік: в середині літа – 21 липня, і в третій місяць осені.

У цю дату прийнято ходити до церкви і просити у ікони за себе і близьких, помолившись. Також наші предки проводили обряди, особливо – незаміжні дівчата, щоб привабити наречених. Детальніше про історію свята і його звичаї – в матеріалі.

День Казанської ікони Божої Матері 2022 – історія свята

Чудотворний образ Казанської ікони Божої Матері добре відомий у народі й користується великою любов’ю християн. Вважається, що вона і творить чудеса, і зцілює.

Зараз дивляться

За переказами, явлення ікони відбулося 21 липня 1579 року. Вважається, що саме тоді в Казані сталася велика пожежа, через яку згоріло безліч будинків, і Богородиця тричі являлася дев’ятирічній доньці купця – Матроні, щоб розповісти про ікону в згарищі одного з будинків.

Спочатку дівчинці не вірили, проте згодом її мати все-таки вирішила перевірити слова доньки, вирушила у вказане місце і знайшла святий лик, який ніяк не постраждав від вогню.

Образ перенесли в храм, потім – в собор, де і сталося перше диво. Під час торжества прозріли сліпці Йосип і Микита. Відтоді біля ікони траплялося все більше чудес.

Традиції на День Казанської ікони Божої Матері 2022

Як ми вже писали вище, в цей день слід ходити до храму і читати молитви Божої Матері. Просять за здоров’я, зцілення від хвороб, захист від лих і пожеж, і за багато іншого.

Також вважається, що цей день чудовий для укладання шлюбу, тому багато хто грає весілля.

Якщо немає дощу, можна прополоти город і підготувати льохи до зберігання овочів. Якщо є дощ – тоді в наступному році буде багатий урожай, так вважали наші предки.