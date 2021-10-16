День боса або День шефа щорічно відзначається 16 жовтня в усьому світі. У 2021 році свято припадає на суботу.

У цей день варто привітати керівників підприємств будь-яких масштабів — від дрібних компаній до величезних корпорацій з сотнями співробітників.

Факти ICTV підготували найкращі жартівливі привітання з Днем боса, які порадують вашого керівника приємними словами.

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На довгий вік, на многії літа,

На шану від людей, тепло родинне,

Стелися, доле, крізь усе життя,

Лише добром для доброї людини.

Нехай старання ваші і труди

Помножать успіх в нашім колективі,

Живіть в добрі та радості завжди,

Та будьте все життя щасливі!

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Працю собі нелегку ви обрали –

Сил потребує, тривог завдає.

Але ви ніколи не шкодували,

Бо працю, як долю, вам Бог подає.

Радієм за вас ми, за те, що ви з нами,

За долю щасливу, за вдачу просту.

Хай доля зорями розсиплеться в небі,

І щастям освітлює вас за потреби.

Цінуємо мудрість і доброту,

Нехай у вас буде усе так, як треба!

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Допоки сонце світить з висоти,

Пташки щебечуть, розцвітають квіти,

Бажаємо вперед вам твердо йти,

І, як сьогодні, від душі радіти!

Хай щастя завжди супроводить вас,

Людська повага й шана не минають,

А ваші мрії й працю повсякчас

Лиш успіхи нехай вінчають!

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Ви заслужили на повагу й шану,

Букет чудовий квітів полум’яних.

Хай завжди оминають вас тривоги

І легко стеляться для вас життя дороги.

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Відомо, що вас колектив поважає,

І кожний в старанності не підкачає!

З чудовим начальством і ми не ледачі!

Зі святом! Здоров’я вам, сил і удачі!

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Хай кожен нерв ваш постійно міцніє,

Бо ви ж виконавчий директор – надія!

Бажаєм здоров’я, добра вам, достатку!

Тоді й в підприємстві завжди все в порядку!

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Прийміть наші щирі вітання зі святом — Днем боса! Бажаємо вам процвітання і виконання найграндіозніших планів, успіхів у праці та будь-яких починаннях, нових перемог і досягнень. Нехай все, що ви намітили, все, до чого прагнете — виходило швидко і легко. Міцного вам здоров’я, сімейного добробуту і щастя!

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Ви капітан і керманич нашого колективу. Тож нехай попутний вітер роздуває вітрила, а урагани та шторми не заважають впевненому руху до мети. Ну а команда вас ніколи не підведе. Так тримати!

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День боса почали відзначати в США у 1958 році. Ідею свята запропонувала Патриція Бейз Хароскі, мешканка міста Чикаго. Дату жінка обрала невипадково — вона працювала в компанії свого батька, у якого день народження якраз 16 жовтня.

В Україні День боса відзначається корпоративом у неформальній атмосфері — співробітники між собою спілкуються, пригощаються різними ласощами та беруть участь у різних конкурсах.

Листопад 2021 року порадує українців величезною кількістю професійних свят. Чудовим приводом для святкового настрою стане День студента або День домашніх тварин. Загалом у листопаді на українців чекають 22 робочих дні та 8 вихідних.

Ознайомитися з календарем свят у листопаді 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.