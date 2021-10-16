День боса або День шефа щорічно відзначається 16 жовтня в усьому світі. У 2021 році свято припадає на суботу.
У цей день варто привітати керівників підприємств будь-яких масштабів — від дрібних компаній до величезних корпорацій з сотнями співробітників.
Факти ICTV підготували найкращі жартівливі привітання з Днем боса, які порадують вашого керівника приємними словами.
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На довгий вік, на многії літа,
На шану від людей, тепло родинне,
Стелися, доле, крізь усе життя,
Лише добром для доброї людини.
Нехай старання ваші і труди
Помножать успіх в нашім колективі,
Живіть в добрі та радості завжди,
Та будьте все життя щасливі!
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Працю собі нелегку ви обрали –
Сил потребує, тривог завдає.
Але ви ніколи не шкодували,
Бо працю, як долю, вам Бог подає.
Радієм за вас ми, за те, що ви з нами,
За долю щасливу, за вдачу просту.
Хай доля зорями розсиплеться в небі,
І щастям освітлює вас за потреби.
Цінуємо мудрість і доброту,
Нехай у вас буде усе так, як треба!
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Допоки сонце світить з висоти,
Пташки щебечуть, розцвітають квіти,
Бажаємо вперед вам твердо йти,
І, як сьогодні, від душі радіти!
Хай щастя завжди супроводить вас,
Людська повага й шана не минають,
А ваші мрії й працю повсякчас
Лиш успіхи нехай вінчають!
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Ви заслужили на повагу й шану,
Букет чудовий квітів полум’яних.
Хай завжди оминають вас тривоги
І легко стеляться для вас життя дороги.
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Відомо, що вас колектив поважає,
І кожний в старанності не підкачає!
З чудовим начальством і ми не ледачі!
Зі святом! Здоров’я вам, сил і удачі!
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Хай кожен нерв ваш постійно міцніє,
Бо ви ж виконавчий директор – надія!
Бажаєм здоров’я, добра вам, достатку!
Тоді й в підприємстві завжди все в порядку!
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Прийміть наші щирі вітання зі святом — Днем боса! Бажаємо вам процвітання і виконання найграндіозніших планів, успіхів у праці та будь-яких починаннях, нових перемог і досягнень. Нехай все, що ви намітили, все, до чого прагнете — виходило швидко і легко. Міцного вам здоров’я, сімейного добробуту і щастя!
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Ви капітан і керманич нашого колективу. Тож нехай попутний вітер роздуває вітрила, а урагани та шторми не заважають впевненому руху до мети. Ну а команда вас ніколи не підведе. Так тримати!
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День боса почали відзначати в США у 1958 році. Ідею свята запропонувала Патриція Бейз Хароскі, мешканка міста Чикаго. Дату жінка обрала невипадково — вона працювала в компанії свого батька, у якого день народження якраз 16 жовтня.
В Україні День боса відзначається корпоративом у неформальній атмосфері — співробітники між собою спілкуються, пригощаються різними ласощами та беруть участь у різних конкурсах.
Листопад 2021 року порадує українців величезною кількістю професійних свят. Чудовим приводом для святкового настрою стане День студента або День домашніх тварин. Загалом у листопаді на українців чекають 22 робочих дні та 8 вихідних.
Ознайомитися з календарем свят у листопаді 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.