День босса или День шефа ежегодно отмечается 16 октября во всем мире. В 2021 году праздник приходится на субботу.

В этот день стоит поздравить руководителей предприятий любых масштабов — от мелких компаний до огромных корпораций с сотнями сотрудников.

Факты ICTV подготовили лучшие шуточные поздравления с Днем босса, которые порадуют вашего руководителя приятными словами.

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День шефа – всенародный праздник,

Хороший шеф – всегда залог успеха!

Нам повезло, у нас такой начальник,

С ним – противостоим любым помехам!

Спасибо, шеф, всегда здоровы будьте,

Пусть будет в бизнесе и дома все прекрасно!

Мы любим вас, уж вы не обессудьте,

Судьба свела нас с вами не напрасно.

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Твоя стезя – руководить,

В руках ты держишь предприятье.

Почетно очень шефом быть,

Хотя и хлопотно занятье.

Так пусть же шефам всем везет,

Пусть дело спорится на славу.

Они для нас всегда оплот,

Достойны почестей по праву!

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С вашим праздником, босс! Вдохновенья,

Сил, здоровья, успехов во всем!

Счастья в жизни, отваги, терпенья,

Мы в вас верим и не подведем!

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Сегодня День шефа!

Ваш праздник особый!

Вы наш самый лучший,

Надежный и добрый!

Успехов желаем,

Удачи в делах!

И жизнь чтобы стала

Светлей, чем в мечтах!

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Руководителя жилку имеешь,

Решение взвесишь и всюду успеешь.

И результаты получишь отличные,

Вдобавок — от всех уважение личное.

Тебя с Днем шефа мы поздравляем,

Все выше стремиться тебе пожелаем.

И удержаться, вниз не лететь,

Партнерами обзавестись успеть.

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Примите искренние поздравления с Днем шефа! Желаем высокого профессионализма и уверенности в каждом решении. Желаем нестандартных профессиональных задач и креативных, надежных подчиненных, с которыми эти задачи решать легко и интересно. Будьте ярким лидером, неоспоримым авторитетом и примером во всем! Желаем целого созвездия побед и достижений!

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Вы — директор и начальник,

В общем, босс, руководитель.

С радостью или с печалью

Мы идем к вам, наш спаситель.

Мы желаем вам простора,

Ревизоров благосклонных,

Исполнительных партнеров,

Креативных подчиненных.

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День босса начали отмечать в США в 1958 году. Идею праздника предложила Патриция Бэйз Хароски, жительница города Чикаго. Дату женщина выбрала неслучайно — она работала в компании своего отца, у которого день рождения как раз 16 октября.

В Украине День босса отмечается корпоративом в непринужденной обстановке — сотрудники между собой общаются, угощаются разными лакомствами и принимают участие в различных конкурсах.

Ноябрь 2021 года порадует украинцев огромным количеством профессиональных праздников. Отличным поводом для праздничного настроения станет День студента или День домашних животных. В общем в ноябре украинцев ждет 22 рабочих дня и 8 выходных.

Ознакомиться с календарем праздников в ноябре 2021 года можно в материале Фактов ICTV.