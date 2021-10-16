День босса или День шефа ежегодно отмечается 16 октября во всем мире. В 2021 году праздник приходится на субботу.
В этот день стоит поздравить руководителей предприятий любых масштабов — от мелких компаний до огромных корпораций с сотнями сотрудников.
Факты ICTV подготовили лучшие шуточные поздравления с Днем босса, которые порадуют вашего руководителя приятными словами.
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День шефа – всенародный праздник,
Хороший шеф – всегда залог успеха!
Нам повезло, у нас такой начальник,
С ним – противостоим любым помехам!
Спасибо, шеф, всегда здоровы будьте,
Пусть будет в бизнесе и дома все прекрасно!
Мы любим вас, уж вы не обессудьте,
Судьба свела нас с вами не напрасно.
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Твоя стезя – руководить,
В руках ты держишь предприятье.
Почетно очень шефом быть,
Хотя и хлопотно занятье.
Так пусть же шефам всем везет,
Пусть дело спорится на славу.
Они для нас всегда оплот,
Достойны почестей по праву!
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С вашим праздником, босс! Вдохновенья,
Сил, здоровья, успехов во всем!
Счастья в жизни, отваги, терпенья,
Мы в вас верим и не подведем!
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Сегодня День шефа!
Ваш праздник особый!
Вы наш самый лучший,
Надежный и добрый!
Успехов желаем,
Удачи в делах!
И жизнь чтобы стала
Светлей, чем в мечтах!
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Руководителя жилку имеешь,
Решение взвесишь и всюду успеешь.
И результаты получишь отличные,
Вдобавок — от всех уважение личное.
Тебя с Днем шефа мы поздравляем,
Все выше стремиться тебе пожелаем.
И удержаться, вниз не лететь,
Партнерами обзавестись успеть.
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Примите искренние поздравления с Днем шефа! Желаем высокого профессионализма и уверенности в каждом решении. Желаем нестандартных профессиональных задач и креативных, надежных подчиненных, с которыми эти задачи решать легко и интересно. Будьте ярким лидером, неоспоримым авторитетом и примером во всем! Желаем целого созвездия побед и достижений!
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Вы — директор и начальник,
В общем, босс, руководитель.
С радостью или с печалью
Мы идем к вам, наш спаситель.
Мы желаем вам простора,
Ревизоров благосклонных,
Исполнительных партнеров,
Креативных подчиненных.
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День босса начали отмечать в США в 1958 году. Идею праздника предложила Патриция Бэйз Хароски, жительница города Чикаго. Дату женщина выбрала неслучайно — она работала в компании своего отца, у которого день рождения как раз 16 октября.
В Украине День босса отмечается корпоративом в непринужденной обстановке — сотрудники между собой общаются, угощаются разными лакомствами и принимают участие в различных конкурсах.
Ноябрь 2021 года порадует украинцев огромным количеством профессиональных праздников. Отличным поводом для праздничного настроения станет День студента или День домашних животных. В общем в ноябре украинцев ждет 22 рабочих дня и 8 выходных.
Ознакомиться с календарем праздников в ноябре 2021 года можно в материале Фактов ICTV.