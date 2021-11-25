25 листопада відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок. Свято відзначають з 1981 року, його мета – звернути увагу на проблему насильства над жінками у світі.

За православним календарем, 25 листопада вшановують пам’ять святого Іоанна Милостивого, який жив в Олександрії в VI-VII століттях і відомий добрими вчинками: викуповував полонених, давав їжу і притулок знедоленим.

У США відзначають державне свято – День подяки. Для тих, хто не знає, вперше свято відзначили англійські колоністи, які жили в Плімутській колонії в далекому 1621 році. Попередня зима була дуже важкою та голодною, нова зима також обіцяла колоністам мало хорошого. Тоді губернатор Вільям Бредфорд вирішив підняти дух своїх підлеглих та організував перший День подяки. Свято спільно відзначили британські колоністи та їхні сусіди-індіанці, завдяки допомозі яких Плімутська колонія вижила тієї голодної зими.

Іменини 25 листопада

День ангела у цей день святкують Іван, Лев, Микола, Сава, Катерина, Єлизавета.

Прикмети на 25 листопада

За погодними умовами, які фіксуються цього дня, предки дізнавалися про те, якими будуть зима і весна. Прикмети:

теплий день – до ранньої весни;

яка погода сьогодні, таким буде і початок зими;

сніг випав – весна буде пізньою.

Що не можна робити 25 листопада