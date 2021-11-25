25 ноября отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Праздник отмечают с 1981 года, его цель — обратить внимание на проблему насилия над женщинами в мире.

По православному календарю, 25 ноября чтят память святого Иоанна Милостивого, который жил в Александрии в VI-VII веках и прославился добрыми поступками: выкупал пленных, давал еду и крышу над головой обездоленным.

В США отмечают государственный праздник — День благодарения. Это один из самых популярных праздников в стране. Для тех, кто не знает, впервые праздник отметили английские колонисты, жившими в Плимутской колонии в далеком 1621 году. Предыдущая зима была очень тяжелой и голодной, новая зима также сулила колонистам мало хорошего. Тогда губернатор Уильям Брэдфорд решил поднять дух своих подчиненных и организовал первый День благодарения. Праздник совместно отметили британские колонисты и их соседи-индейцы, благодаря помощи которых Плимутская колония выжила в эту голодную зиму.

Именины 25 ноября

День ангела в этот день празднуют Иван, Лев, Николай, Савва, Екатерина, Елизавета.

Приметы на 25 ноября

По погодным условиям, которые фиксируются в этот день, предки судили о том, какими будут зима и весна. Приметы:

теплый день — к ранней весне;

какая погода сегодня, таким будем и начало зимы;

снег выпал — весна будет поздней.

Что нельзя делать 25 ноября