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День борьбы с насилием над женщинами: какой праздник 25 ноября

25 ноября 2021, 09:15
Людмила Грубнік редактор раздела Здоровье
День борьбы с насилием над женщинами: какой праздник 25 ноября

25 ноября отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Праздник отмечают с 1981 года, его цель — обратить внимание на проблему насилия над женщинами в мире.

По православному календарю, 25 ноября чтят память святого Иоанна Милостивого, который жил в Александрии в VI-VII веках и прославился добрыми поступками: выкупал пленных, давал еду и крышу над головой обездоленным.

В США отмечают государственный праздник — День благодарения. Это один из самых популярных праздников в стране. Для тех,  кто не знает, впервые праздник отметили английские колонисты, жившими в Плимутской колонии в далеком 1621 году. Предыдущая зима была очень тяжелой и голодной, новая зима также сулила колонистам мало хорошего. Тогда губернатор Уильям Брэдфорд решил поднять дух своих подчиненных и организовал первый День благодарения. Праздник совместно отметили британские колонисты и их соседи-индейцы, благодаря помощи которых Плимутская колония выжила в эту голодную зиму.

Именины 25 ноября

День ангела в этот день празднуют Иван, Лев, Николай, Савва, Екатерина, Елизавета.

Приметы на 25 ноября

По погодным условиям, которые фиксируются в этот день, предки судили о том, какими будут зима и весна. Приметы:

  • теплый день — к ранней весне;
  • какая погода сегодня, таким будем и начало зимы;
  • снег выпал — весна будет поздней.

Что нельзя делать 25 ноября

  • нежелательно в этот день отправляться в дальнюю дорогу, путешествие лучше отложить;
  • не стоит покупать новые вещи, они долго не прослужат.
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Теги
іменини , релігійне свято , Праздник
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