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День боротьби з артритом: яке свято 12 жовтня

12 Жовтня 2021, 08:59 Євгенія Шапоренко
День боротьби з артритом: яке свято 12 жовтня

12 жовтня у світі відзначають День боротьби з артритом, який проводиться з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я з 1996 року.

Артрит – загальна назва запальних процесів у суглобі. Хворий артистом відчуває біль під час активних рухів, згинання та розгинання.

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Згідно з церковним календарем, 12 жовтня – день преподобного Феофана Милостивого.

Православні 12 жовтня вшановують пам’ять преподобного Киріака Самітника, який у 18 років став монахом.

Іменини: Іван, Феофан, Вікторія.

Народні прикмети на 12 жовтня:

  • Якщо в цей день буде ясне, зоряне небо, то це до сухої осені.
  • Якщо ввечері туман, то не буде заморозків.
  • Якщо вранці вітер сильний, але до вечора слабшає, то це до ясної погоди.

Що не можна робити 12 жовтня:

  • Заборонено грати в азартні ігри, бо втратите удачу назавжди.
  • Не можна вітатися з першим гостем, бо так він забере у вашої родини здоров’я.
  • Не можна сумувати, бо весь рік плакатимете.
  • Заборонено давати в борг.

Вихідні на Покрову та День захисника України

14 жовтня відзначають День захисника України та Покрову Пресвятої Богородиці. Згідно із розпорядженням Кабміну, цей день буде вихідним.

В Україні 14 жовтня відзначають одразу три свята – церковне свято Покрова Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисника України.

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Календар , Свято
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