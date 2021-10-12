12 октября в мире отмечают День борьбы с артритом, который проводится по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1996 года.

Артрит — это воспалительное заболевание суставов. Больной артистом чувствует боль во время активных движений, сгибаний и разгибаний.

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Согласно церковному календарю, 12 октября — день преподобного Феофана Милостивого.

Православные 12 октября чтят память преподобного Кириака Отшельника (Пустынника), который в 18 лет стал монахом.

Именины: Иван, Феофан, Виктория.

Народные приметы на 12 октября:

Если в этот день будет ясное, звездное небо, то это к сухой осени.

Если вечером туман, то не будет заморозков.

Если утром ветер сильный, но к вечеру становится слабым, то это к ясной погоде.

Что нельзя делать 12 октября:

Запрещено играть в азартные игры, потому что потеряете удачу навсегда.

Нельзя здороваться с первым гостем, потому что так он заберет у вашей семьи здоровье.

Нельзя грустить, потому что весь год будете плакать.

Запрещено давать в долг.

Выходные на Покров и День защитника Украины

14 октября отмечают День защитника Украины и Покров Пресвятой Богородицы. Согласно распоряжению Кабмина, этот день будет выходным.

В Украине 14 октября отмечают сразу три праздника — церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День защитника Украины.