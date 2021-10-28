28 жовтня в Україні відзначають День бабусь та дідусів. У 2021 році ця дата припадає на четвер.

Історія свята День бабусь та дідусів

Мета свята – нагадати і показати старшому поколінню його важливість та значущість. Цього дня онуки вітають своїх бабусь та дідусів зі світлим сімейним святом, дарують їм подарунки, кажуть слова подяки та проводять час із ними. Звичайно, робити це необхідно не лише в певну дату, але чим не привід ще раз висловити свою любов.

У різних країнах День бабусь та дідусів відзначають у різні дати. Ідея організації такого свята вперше з’явилася в Голландії в 2009 році. Ініціативу запропонувало квіткове бюро, зазначивши, що в цю дату необхідно дарувати бабусям та дідусям кашпо з живими квітами – як символ міцного та нерозривного зв’язку між поколіннями.

Наприклад, у Польщі День бабусь та дідусів – два окремі свята, які відзначають 21 та 22 січня. В Італії – 2 жовтня, в Туреччині – 8 лютого.

В Україні та ще 30 країнах це свято відзначають 28 жовтня.

Топ-5 маловідомих фактів про День бабусь та дідусів

У День бабусь та дідусів старшому поколінню прийнято дарувати кімнатні квіти, які уособлюють зв’язок між корінням та молодими паростками.

В цю дату прийнято збиратися за сімейним столом та висловлювати подяку старшому поколінню. Чаювати, розмовляти, переглядати старі альбоми.

Крім того, деякі організації влаштовують збір подарунків для самотніх людей похилого віку. Якщо ви хочете ощасливити когось, стежте за новинами та зробіть свій внесок. Добре буде привітати і знайомих самотніх людей похилого віку, взявши ініціативу у власні руки.

Не менш цікавий факт, що наймолодша бабуся живе в Румунії – Рифка Станеску. У 23 роки їй пощастило обзавестися онуками. Це зафіксовано в Книзі рекордів Гіннеса.

Найстаріша бабуся у світі – француженка Жанна Кальман, яка померла у 122 роки.

Не забудьте 28 жовтня привітати своїх бабусь та дідусів. І навіть якщо в цей момент ви не можете опинитися поряд, зателефонуйте чи надішліть СМС. Вони повинні знати, що важливі, і завжди пам’ятати про це.