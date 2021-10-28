28 октября в Украине отмечают День бабушек и дедушек. В 2021 году эта дата приходится на четверг.

История праздника День бабушек и дедушек

Цель праздника — напомнить и показать старшему поколению его важность и значимость. В этот день внуки поздравляют своих бабушек и дедушек со светлым семейным праздником, дарят им подарки, говорят слова благодарности и проводят время с ними. Конечно, делать это необходимо не только в определенную дату, но чем не повод еще раз выразить свою любовь.

В разных странах День бабушек и дедушек отмечают в разные даты. Идея организации такого праздника впервые появилась в Голландии в 2009 году. Инициативу предложило цветочное бюро, отметив, что в эту дату необходимо дарить бабушкам и дедушкам кашпо с живыми цветами — как символом крепкой и неразрывной связи между поколениями.

Например, в Польше День бабушек и дедушек — два отдельных праздника, которые отмечают 21 и 22 января. В Италии — 2 октября, в Турции — 8 февраля.

В Украине и еще 30 странах этот праздник отмечают 28 октября.

Топ-5 малоизвестных фактов о Дне бабушек и дедушек

В День бабушек и дедушек старшему поколению принято дарить комнатные цветы, которые олицетворяют связь между корнями и молодыми ростками.

В эту дату принято собираться за семейным столом и выражать благодарность старшему поколению. Чайничать, разговаривать, просматривать старые альбомы.

Кроме того, некоторые организации устраивают сбор подарков для одиноких пожилых людей. Если вы хотите осчастливить кого-то, следите за новостями и внесите свой вклад. Хорошо будет поздравить и знакомых одиноких стариков, взяв инициативу в свои руки.

Не менее интересный факт, что самая молодая бабушка живет в Румынии — Рифка Станеску. В 23 года ей посчастливилось обзавестись внуками. Это зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.

Самая старая бабушка в мире — француженка Жанна Кальман, которая умерла в 122 года.

Не забудьте 28 октября поздравить своих бабушек и дедушек. И даже если в этот момент вы не можете оказаться рядом, позвоните или отправьте СМС. Они должны знать о своей значимости и всегда помнить о ней.