26 жовтня святкують день ангела Злати. За переказами, перед сербськими воїнами з’явилася діва, яка зміцнила їх перед боєм, чим допомогла здобути перемогу над турками. У цій діві серби впізнал Злату Могленську, яка після цього була зарахована до лику святих. На згадку про диво у Скоп’є було встановлено вшанування великомучениці Злати.

Значення імені Злата

Якості Злати здатні створити дуже цікаву натуру. Це і непередбачуваність, і непостійність, і активність, і розвинена уява, і ініціативність, і комунікабельність.

Дівчатам з цим ім’ям точно властивий потяг до пригод, допитливість, позитивний погляд на світ, доброта та надмірна щирість. Злати добрі і порядні жінки, які мають яскраву харизму.

Злати ніколи не втрачають часу на депресії та нудьгу, вони завжди в хорошому настрої та готові до пригод, завжди мають у запасі десятки ідей. Дівчата з цим ім’ям не оточують себе нудними, монотонними та небалакучими людьми.

Також Злати досить вимогливі до потенційних друзів.

День ангела Злати – привітання в СМС

Хай ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров‘я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов‘ю!

*****

Хай ангел-хранитель вночі

Запалить тобі три свічі.

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту.

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

*****

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

День ангела Злати – привітання у листівках