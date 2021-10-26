26 жовтня святкують день ангела Злати. За переказами, перед сербськими воїнами з’явилася діва, яка зміцнила їх перед боєм, чим допомогла здобути перемогу над турками. У цій діві серби впізнал Злату Могленську, яка після цього була зарахована до лику святих. На згадку про диво у Скоп’є було встановлено вшанування великомучениці Злати.
Значення імені Злата
Якості Злати здатні створити дуже цікаву натуру. Це і непередбачуваність, і непостійність, і активність, і розвинена уява, і ініціативність, і комунікабельність.
Дівчатам з цим ім’ям точно властивий потяг до пригод, допитливість, позитивний погляд на світ, доброта та надмірна щирість. Злати добрі і порядні жінки, які мають яскраву харизму.
Злати ніколи не втрачають часу на депресії та нудьгу, вони завжди в хорошому настрої та готові до пригод, завжди мають у запасі десятки ідей. Дівчата з цим ім’ям не оточують себе нудними, монотонними та небалакучими людьми.
Також Злати досить вимогливі до потенційних друзів.
День ангела Злати – привітання в СМС
Хай ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров‘я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов‘ю!
*****
Хай ангел-хранитель вночі
Запалить тобі три свічі.
Перша свіча – за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга – за доброту,
правду і прямоту.
Третя свіча – оберіг
Від всіх негараздів і лих.
*****
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
День ангела Злати – привітання у листівках