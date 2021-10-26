26 октября отмечают день ангела Златы. Согласно преданию, перед сербскими воинами явилась дева, которая укрепила их перед боем, чем помогла одержать победу над турками. В этой деве сербы узнали Злату Могленскую, которая после этого была причислена к лику святых. В память о чуде в Скопье было установлено отдельно празднование великомученице Злате.

Значение имени Злата

Качества Златы способны создать очень интересную натуру. Это и непредсказуемость, и непостоянность, и активность, и развитое воображение, и инициативность, и коммуникабельность.

Девушкам с этим именем точно присуща тяга к приключениям, любознательность, позитивный взгляд на мир, доброта и чрезмерная искренность. Златы добрые и порядочные женщины, которые обладают яркой харизмой.

Златы никогда не теряют времени на депрессии и скуку, они всегда в хорошем настроении и готовы к приключениям, всегда имеют в запасе десятки идей. Девушки с этим именем не окружают себя скучными, монотонными, нудными и неразговорчивыми людьми.

Также Златы достаточно требовательные к потенциальным друзьями.

День ангела Златы — поздравления в СМС

Ты — красотка, наша Злата,

Добротой души богата,

Ты отзывчива, на диво,

Будь же, Златушка, счастливой!

Пусть все в жизни удается,

И удача в руки льется,

Пусть судьба тебя полюбит,

Что задумала, все будет!

*****

Жизнь твоя пусть будет яркой

И на радости богата,

Принимай весь мир в подарок

С поздравлениями, Злата.

Пусть веселый, звонкий смех

Целый день не затихает,

В жизни пусть тебя успех

На пути сопровождает.

Пусть любовь и доброта

Будут рядом ежечасно,

Нежность, ласка, красота

Станут спутниками счастья.

Чтоб дружила ты с удачей,

Чтоб исполнились мечты,

Стала жизнь светлей, богаче,

Чтоб была счастливой ты.

*****

Дорогая наша Злата,

Будь с удачей на ты,

Пусть мечты твои и планы

Будут искренни, чисты!

Поздравляем мы от сердца

И желаем не болеть,

Развивайся, улыбайся,

Постарайся не стареть.

День ангела Златы — поздравления в открытках