26 октября отмечают день ангела Златы. Согласно преданию, перед сербскими воинами явилась дева, которая укрепила их перед боем, чем помогла одержать победу над турками. В этой деве сербы узнали Злату Могленскую, которая после этого была причислена к лику святых. В память о чуде в Скопье было установлено отдельно празднование великомученице Злате.
Значение имени Злата
Качества Златы способны создать очень интересную натуру. Это и непредсказуемость, и непостоянность, и активность, и развитое воображение, и инициативность, и коммуникабельность.
Девушкам с этим именем точно присуща тяга к приключениям, любознательность, позитивный взгляд на мир, доброта и чрезмерная искренность. Златы добрые и порядочные женщины, которые обладают яркой харизмой.
Златы никогда не теряют времени на депрессии и скуку, они всегда в хорошем настроении и готовы к приключениям, всегда имеют в запасе десятки идей. Девушки с этим именем не окружают себя скучными, монотонными, нудными и неразговорчивыми людьми.
Также Златы достаточно требовательные к потенциальным друзьями.
День ангела Златы — поздравления в СМС
Ты — красотка, наша Злата,
Добротой души богата,
Ты отзывчива, на диво,
Будь же, Златушка, счастливой!
Пусть все в жизни удается,
И удача в руки льется,
Пусть судьба тебя полюбит,
Что задумала, все будет!
*****
Жизнь твоя пусть будет яркой
И на радости богата,
Принимай весь мир в подарок
С поздравлениями, Злата.
Пусть веселый, звонкий смех
Целый день не затихает,
В жизни пусть тебя успех
На пути сопровождает.
Пусть любовь и доброта
Будут рядом ежечасно,
Нежность, ласка, красота
Станут спутниками счастья.
Чтоб дружила ты с удачей,
Чтоб исполнились мечты,
Стала жизнь светлей, богаче,
Чтоб была счастливой ты.
*****
Дорогая наша Злата,
Будь с удачей на ты,
Пусть мечты твои и планы
Будут искренни, чисты!
Поздравляем мы от сердца
И желаем не болеть,
Развивайся, улыбайся,
Постарайся не стареть.
День ангела Златы — поздравления в открытках