3 січня — День ангела Юлії. Це ім’я досить популярне, тому серед ваших знайомих точно знайдуться іменинники. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Юлії у СМС, які точно порадують близьких та друзів.

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Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Юлія, ви наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажати сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

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З Днем народження тебе, Юля!

Будь щасливою як матуся,

Як донька і дружина,

Як колега і подруга.

Будь везучою та успішною,

І здоровою, звичайно.

Будь красивою, яскравою, стильною,

І впевненою, сильною.

***

Твоє ім’я Юлія – найкраще з імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Хай буде Ангел добрий до тебе —

Дарує щастя, і все що треба!

Крильми прикриє у хвилину злу.

Від негараздів усіх врятує.

Любов дарує, тепло, надію,

Молитви чує, розрадить вміє.

Тебе, Юлю, не полишає.

У Бога щастя й добра благає.

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Наша мила і люба, найкраща у світі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

Щоб завжди здоров’я у Юлі було.

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Добра тобі й радості, рідна, доволі.

Бо людям для щастя багато не треба –

Сімейного затишку й мирного неба.

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Значення імені Юлія

Відомо, що ім’я за походженням давньоримське і має латинське коріння – від імені Julius. Має кілька версій перекладу — пухнаста і кучерява. Ім’я досить популярне в Україні, а за кордоном має свої аналоги – Джулія та Жюлі.

Найчастіше, Юлія з дитинства товариська, але також дуже активна – у неї величезне бажання самовдосконалюватись і не сидіти на місці. Юля все життя бажає домогтися поваги, кохання та популярності.

Серед переваг Юлії — доброта та щедрість, уміння знаходити спільну мову з людьми, а також відмінні лідерські задатки як у школі, так і у кар’єрі.

Але остерігатися контакту з володаркою цього імені потрібно заздрісним і хитрим людям, а також чоловікам, які не дослухаються думки протилежної статі.