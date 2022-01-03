3 січня — День ангела Юлії. Це ім’я досить популярне, тому серед ваших знайомих точно знайдуться іменинники. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Юлії у СМС, які точно порадують близьких та друзів.
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Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Юлія, ви наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажати сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
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З Днем народження тебе, Юля!
Будь щасливою як матуся,
Як донька і дружина,
Як колега і подруга.
Будь везучою та успішною,
І здоровою, звичайно.
Будь красивою, яскравою, стильною,
І впевненою, сильною.
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Твоє ім’я Юлія – найкраще з імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
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Хай буде Ангел добрий до тебе —
Дарує щастя, і все що треба!
Крильми прикриє у хвилину злу.
Від негараздів усіх врятує.
Любов дарує, тепло, надію,
Молитви чує, розрадить вміє.
Тебе, Юлю, не полишає.
У Бога щастя й добра благає.
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Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти.
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров’я у Юлі було.
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра тобі й радості, рідна, доволі.
Бо людям для щастя багато не треба –
Сімейного затишку й мирного неба.
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Значення імені Юлія
Відомо, що ім’я за походженням давньоримське і має латинське коріння – від імені Julius. Має кілька версій перекладу — пухнаста і кучерява. Ім’я досить популярне в Україні, а за кордоном має свої аналоги – Джулія та Жюлі.
Найчастіше, Юлія з дитинства товариська, але також дуже активна – у неї величезне бажання самовдосконалюватись і не сидіти на місці. Юля все життя бажає домогтися поваги, кохання та популярності.
Серед переваг Юлії — доброта та щедрість, уміння знаходити спільну мову з людьми, а також відмінні лідерські задатки як у школі, так і у кар’єрі.
Але остерігатися контакту з володаркою цього імені потрібно заздрісним і хитрим людям, а також чоловікам, які не дослухаються думки протилежної статі.