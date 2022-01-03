3 января — День ангела Юлии. Это имя достаточно популярное, так что среди ваших знакомых точно найдутся именинники. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Юлии в СМС, которые точно порадуют близких и друзей.
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Сегодня, Юля, будь счастливой,
Веселой, ласковой, красивой,
Ведь ты, родная, заслужила,
Чтоб в жизни все прекрасно было!
Пускай во всем тебе везет,
Успех тебя огромный ждет.
Хочу здоровья пожелать,
И именины отмечать!
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Юлия, в День именин сегодня
Я Вам желаю счастья и тепла!
Любви держите крепче Вы поводья,
Чтоб никогда не бросила она!
И пусть в глазах сияет ярко счастье,
Глаза ведь — отражение души!
Так пусть не будет никогда ненастья,
Чтобы все дни Вам помогли цвести!
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Помни, Юля, жизнь одна,
Для того она дана,
Чтоб ее достойно жить,
Чтоб родных своих любить.
Ты живи и процветай,
Все плохое забывай.
Твой день ангела пришел —
Усади гостей за стол!
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Сестренка, я тебя поздравляю —
Сегодня именины у тебя!
Я тебе улыбок ворохи желаю,
И горения душевного огня!
Юля, пусть чудеса да прекрасны!
И розы по жизни цветут!
Пусть приключенья, но не опасны!
И в честь тебя пусть мир назовут!
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Дорогая наша Юля!
Пусть удача поцелует,
И растает вся беда
В твоей жизни без следа.
Радости и счастья птица
В твоем сердце поселится,
День-деньской пускай поет,
Никогда не устает!
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Значения имени Юлия
Известно, что имя по происхождению древнеримское и имеет латинские корни — от имени Julius. Имеет несколько версий перевода — пушистая и кудрявая. Имя достаточно популярное в Украине, а за рубежом имеет свои аналоги — Джулия и Жюли.
Зачастую, Юлия с самого детства общительная, но также очень активна — у нее огромное желание самосовершенствоваться и не сидеть на месте. Юля всю жизнь желает добиться уважения, любви и популярности.
Среди преимуществ Юлии — доброта и щедрость, умение находить общий язык с людьми, а также отличные лидерские задатки как в школе, так и в карьере.
Но остерегаться контакта с обладательницей этого имени нужно завистливым и хитрым людям, а также мужчинам, которые не прислушиваются к мнению противоположного пола.