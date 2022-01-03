3 января — День ангела Юлии. Это имя достаточно популярное, так что среди ваших знакомых точно найдутся именинники. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Юлии в СМС, которые точно порадуют близких и друзей.

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Сегодня, Юля, будь счастливой,

Веселой, ласковой, красивой,

Ведь ты, родная, заслужила,

Чтоб в жизни все прекрасно было!

Пускай во всем тебе везет,

Успех тебя огромный ждет.

Хочу здоровья пожелать,

И именины отмечать!

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Юлия, в День именин сегодня

Я Вам желаю счастья и тепла!

Любви держите крепче Вы поводья,

Чтоб никогда не бросила она!

И пусть в глазах сияет ярко счастье,

Глаза ведь — отражение души!

Так пусть не будет никогда ненастья,

Чтобы все дни Вам помогли цвести!

***

Помни, Юля, жизнь одна,

Для того она дана,

Чтоб ее достойно жить,

Чтоб родных своих любить.

Ты живи и процветай,

Все плохое забывай.

Твой день ангела пришел —

Усади гостей за стол!

***

Сестренка, я тебя поздравляю —

Сегодня именины у тебя!

Я тебе улыбок ворохи желаю,

И горения душевного огня!

Юля, пусть чудеса да прекрасны!

И розы по жизни цветут!

Пусть приключенья, но не опасны!

И в честь тебя пусть мир назовут!

***

Дорогая наша Юля!

Пусть удача поцелует,

И растает вся беда

В твоей жизни без следа.

Радости и счастья птица

В твоем сердце поселится,

День-деньской пускай поет,

Никогда не устает!

***

Значения имени Юлия

Известно, что имя по происхождению древнеримское и имеет латинские корни — от имени Julius. Имеет несколько версий перевода — пушистая и кудрявая. Имя достаточно популярное в Украине, а за рубежом имеет свои аналоги — Джулия и Жюли.

Зачастую, Юлия с самого детства общительная, но также очень активна — у нее огромное желание самосовершенствоваться и не сидеть на месте. Юля всю жизнь желает добиться уважения, любви и популярности.

Среди преимуществ Юлии — доброта и щедрость, умение находить общий язык с людьми, а также отличные лидерские задатки как в школе, так и в карьере.

Но остерегаться контакта с обладательницей этого имени нужно завистливым и хитрым людям, а также мужчинам, которые не прислушиваются к мнению противоположного пола.