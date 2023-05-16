Кілька разів на рік в Україні святкують день ангела Юлії. Це дуже популярне та давнє ім’я, яке не втратило своєї актуальності й досі.

Факти ICTV вирішили розкрити значення імені Юлія, а також підготували привітання з днем ангела у листівках і смс.

Скільки разів на рік відзначають день ангела Юлії

Іменини Юлії за православним календарем у 2023 році святкують понад 10 разів:

3 та 15 січня;

17 березня;

2 квітня;

31 травня;

15 червня;

5, 19 і 29 липня;

31 серпня;

14 листопада;

17 грудня.

Значення імені Юлія та характер його власниці

Ім’я Юлія (Julius) має одразу два значення та версії походження. З давньогрецької його можна перекласти як кучерява, пухнаста. Тоді як латинське походження імені означає – та, що з роду Юліїв.

У повсякденному житті Юлію можна називати Юля, Юлечка, Юленька, Юлюся. Ім’я досить популярне в Україні, а за кордоном має свої аналоги – Джулія та Жюлі.

Власниці цього імені обдаровані унікальним почуттям гумору та гострим розумом. Для них характерні спостережливість і кмітливість.

Зазвичай люди з цим ім’ям швидко втрачають інтерес до будь-якої діяльності, а тому часто змінюють професії. Ці дівчата також не люблять обіймати занадто відповідальні посади.

Крім того, Юлії зазвичай не заводять безліч друзів, проте людям, з якими вони у близьких відносинах, звикли довіряти повністю.

У сімейному житті Юлія не любить нудьгувати, вимагає великої уваги до себе, ревнива та запальна. Дівчина схильна до скандалів. Чоловік зазвичай дуже закоханий у свою дружину, тому дозволяє їй керувати й ухвалювати важливі рішення самостійно.

Смс-привітання з днем ангела Юлії 2023

Вітаю тебе, дорога Юленько. Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага.

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Юліє, ви наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажати сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

Юленько, вітаю тебе з іменинами! Хай твоє життя буде сповнене сонця, радощів і приємних моментів, а доля підносить лише хороші сюрпризи! Залишайся такою ж хорошою та чесною людиною, а також не бійся боротись за своє щастя! Твій ангел-охоронець у цьому допоможе!

***

Юліє! З Днем ангела вітаю,

Всього найкращого бажаю!

Ти дуже красива й величава,

Чекають в житті на тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

З Днем ангела Юлії мої найщиріші привітання,

Від щирого серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

Привітання з днем ангела Юлії у листівках 2023