Кілька разів на рік в Україні святкують день ангела Юлії. Це дуже популярне та давнє ім’я, яке не втратило своєї актуальності й досі.
Факти ICTV вирішили розкрити значення імені Юлія, а також підготували привітання з днем ангела у листівках і смс.
Скільки разів на рік відзначають день ангела Юлії
Іменини Юлії за православним календарем у 2023 році святкують понад 10 разів:
- 3 та 15 січня;
- 17 березня;
- 2 квітня;
- 31 травня;
- 15 червня;
- 5, 19 і 29 липня;
- 31 серпня;
- 14 листопада;
- 17 грудня.
Значення імені Юлія та характер його власниці
Ім’я Юлія (Julius) має одразу два значення та версії походження. З давньогрецької його можна перекласти як кучерява, пухнаста. Тоді як латинське походження імені означає – та, що з роду Юліїв.
У повсякденному житті Юлію можна називати Юля, Юлечка, Юленька, Юлюся. Ім’я досить популярне в Україні, а за кордоном має свої аналоги – Джулія та Жюлі.
Власниці цього імені обдаровані унікальним почуттям гумору та гострим розумом. Для них характерні спостережливість і кмітливість.
Зазвичай люди з цим ім’ям швидко втрачають інтерес до будь-якої діяльності, а тому часто змінюють професії. Ці дівчата також не люблять обіймати занадто відповідальні посади.
Крім того, Юлії зазвичай не заводять безліч друзів, проте людям, з якими вони у близьких відносинах, звикли довіряти повністю.
У сімейному житті Юлія не любить нудьгувати, вимагає великої уваги до себе, ревнива та запальна. Дівчина схильна до скандалів. Чоловік зазвичай дуже закоханий у свою дружину, тому дозволяє їй керувати й ухвалювати важливі рішення самостійно.
Смс-привітання з днем ангела Юлії 2023
Вітаю тебе, дорога Юленько. Хочу побажати неймовірно щасливого життя, наповненого успіхом, веселощами, добром і радістю. Нехай твоя любов буде чистою і світлою, нехай душа радіє кожному світанку і заходу, нехай серце прагне до добрих вчинків і вічного блага.
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Юліє, ви наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажати сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
***
Юленько, вітаю тебе з іменинами! Хай твоє життя буде сповнене сонця, радощів і приємних моментів, а доля підносить лише хороші сюрпризи! Залишайся такою ж хорошою та чесною людиною, а також не бійся боротись за своє щастя! Твій ангел-охоронець у цьому допоможе!
***
Юліє! З Днем ангела вітаю,
Всього найкращого бажаю!
Ти дуже красива й величава,
Чекають в житті на тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
***
З Днем ангела Юлії мої найщиріші привітання,
Від щирого серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
Привітання з днем ангела Юлії у листівках 2023