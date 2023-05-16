Несколько раз в год в Украине празднуют день ангела Юлии. Это очень популярное и древнее имя, которое до сих пор не утратило своей актуальности.
Факты ICTV решили раскрыть значение имени Юлия, а также подготовили поздравления с днем ангела в открытках и смс.
Сколько раз в год отмечают день ангела Юлии
Именины Юлии по православному календарю в 2023 году празднуют более 10 раз:
- 3 и 15 января;
- 17 марта;
- 2 апреля;
- 31 мая;
- 15 июня;
- 5, 19 и 29 июля;
- 31 августа;
- 14 ноября;
- 17 декабря.
Значение имени Юлия и характер его обладательницы
Имя Юлия (Julius) имеет сразу два значения и версии происхождения. С древнегреческого его можно перевести как кудрявая, пушистая. Тогда как латинское происхождение имени означает – та, что из рода Юлиев.
В повседневной жизни Юлию можно называть Юля, Юлечка, Юленька. Имя достаточно популярно в Украине, а за рубежом имеет свои аналоги – Джулия и Жюли.
Обладательницы этого имени одарены уникальным чувством юмора и острым умом. Для них характерна наблюдательность и смекалка.
Люди с этим именем быстро теряют интерес к любой деятельности, а потому нередко меняют профессии. Эти девушки также не любят занимать слишком ответственные должности.
Кроме того, Юлии обычно не заводят множество друзей, однако людям, с которыми они находятся в близких отношениях, привыкли доверять полностью.
В семейной жизни Юлия не любит скучать, требует большого внимания к себе, ревнива и вспыльчива. Девушка склонна к скандалам. Мужчина обычно сильно влюблен в свою жену, поэтому позволяет ей самостоятельно управлять и принимать важные решения.
Смс-поздравления с днем ангела Юлии 2023
Поздравляю тебя, дорогая Юленька. Хочу пожелать невероятно счастливой жизни, наполненной успехом, весельем, добром и радостью. Пусть твоя любовь будет чистой и светлой, пусть душа радуется каждому рассвету и закату, пусть сердце стремится к добрым поступкам и вечному благу.
***
Сегодня, Юля, будь счастливой,
Веселой, ласковой, красивой,
Ведь ты, родная, заслужила,
Чтоб в жизни все прекрасно было!
Пускай во всем тебе везет,
Успех тебя огромный ждет.
Хочу здоровья пожелать,
И именины отмечать!
***
Юленька, поздравляю тебя с именинами! Пусть твоя жизнь будет полна солнца, радостей и приятных моментов, а судьба преподносит только хорошие сюрпризы! Оставайся таким же хорошим и честным человеком, а также не бойся бороться за свое счастье! Твой ангел-хранитель в этом поможет!
***
Помни, Юля, жизнь одна,
Для того она дана,
Чтоб ее достойно жить,
Чтоб родных своих любить.
Ты живи и процветай,
Все плохое забывай.
Твой день ангела пришел —
Усади гостей за стол!
***
Дорогая наша Юля!
Пусть удача поцелует,
И растает вся беда
В твоей жизни без следа.
Радости и счастья птица
В твоем сердце поселится,
День-деньской пускай поет,
Никогда не устает!
Поздравления с Днем ангела Юлии в открытках 2023