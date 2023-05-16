Несколько раз в год в Украине празднуют день ангела Юлии. Это очень популярное и древнее имя, которое до сих пор не утратило своей актуальности.

Факты ICTV решили раскрыть значение имени Юлия, а также подготовили поздравления с днем ангела в открытках и смс.

Сколько раз в год отмечают день ангела Юлии

Именины Юлии по православному календарю в 2023 году празднуют более 10 раз:

3 и 15 января;

17 марта;

2 апреля;

31 мая;

15 июня;

5, 19 и 29 июля;

31 августа;

14 ноября;

17 декабря.

Значение имени Юлия и характер его обладательницы

Имя Юлия (Julius) имеет сразу два значения и версии происхождения. С древнегреческого его можно перевести как кудрявая, пушистая. Тогда как латинское происхождение имени означает – та, что из рода Юлиев.

В повседневной жизни Юлию можно называть Юля, Юлечка, Юленька. Имя достаточно популярно в Украине, а за рубежом имеет свои аналоги – Джулия и Жюли.

Обладательницы этого имени одарены уникальным чувством юмора и острым умом. Для них характерна наблюдательность и смекалка.

Люди с этим именем быстро теряют интерес к любой деятельности, а потому нередко меняют профессии. Эти девушки также не любят занимать слишком ответственные должности.

Кроме того, Юлии обычно не заводят множество друзей, однако людям, с которыми они находятся в близких отношениях, привыкли доверять полностью.

В семейной жизни Юлия не любит скучать, требует большого внимания к себе, ревнива и вспыльчива. Девушка склонна к скандалам. Мужчина обычно сильно влюблен в свою жену, поэтому позволяет ей самостоятельно управлять и принимать важные решения.

Смс-поздравления с днем ангела Юлии 2023

Поздравляю тебя, дорогая Юленька. Хочу пожелать невероятно счастливой жизни, наполненной успехом, весельем, добром и радостью. Пусть твоя любовь будет чистой и светлой, пусть душа радуется каждому рассвету и закату, пусть сердце стремится к добрым поступкам и вечному благу.

***

Сегодня, Юля, будь счастливой,

Веселой, ласковой, красивой,

Ведь ты, родная, заслужила,

Чтоб в жизни все прекрасно было!

Пускай во всем тебе везет,

Успех тебя огромный ждет.

Хочу здоровья пожелать,

И именины отмечать!

***

Юленька, поздравляю тебя с именинами! Пусть твоя жизнь будет полна солнца, радостей и приятных моментов, а судьба преподносит только хорошие сюрпризы! Оставайся таким же хорошим и честным человеком, а также не бойся бороться за свое счастье! Твой ангел-хранитель в этом поможет!

***

Помни, Юля, жизнь одна,

Для того она дана,

Чтоб ее достойно жить,

Чтоб родных своих любить.

Ты живи и процветай,

Все плохое забывай.

Твой день ангела пришел —

Усади гостей за стол!

***

Дорогая наша Юля!

Пусть удача поцелует,

И растает вся беда

В твоей жизни без следа.

Радости и счастья птица

В твоем сердце поселится,

День-деньской пускай поет,

Никогда не устает!

Поздравления с Днем ангела Юлии в открытках 2023