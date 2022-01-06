6 січня – День ангела Євгенії. Це ім’я досить популярне, тому серед ваших знайомих точно знайдуться іменинники. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Євгенії у СМС, які порадують близьких та друзів.
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Сьогодні Євгенія для тебе
Сміється сонце прямо з неба
І ніжно пахнуть квіти,
Його теплом зігріті.
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Євгенія люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обіймали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
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Хай Євгенію нашу, ангел вберігає,
І в усьому, завжди, їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоб добре серце мала,
І усім допомагала,
Розцвітала, багатіла,
І з роками молоділа.
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Євгенія! Ти вір в життя і будь собою.
Хай час летить собі, а ти,
Як сонце ранньою весною,
Цвіти проміння золотим.
І хай в очах твоїх відкритих
Нестримна молодість була,
І хай несе тебе по світу
Життя бурхлива течія.
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Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,
А Господь подарує долю мрії,
В день іменин хай серце переповнять почуття,
Душа від щастя запалає та зрадіє,
Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,
В любові та достатку процвітання,
Нехай в цей день лунають з усіх сторін,
З Днем Ангела Євгенія, найкращі привітання!
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Значення імені Євгенія
Відомо, що ім’я за походженням грецьке – від чоловічого імені Євген. Перекладається воно як високонароджений та представник благородного роду.
Саме ім’я досить популярне у всьому світі, оскільки згадується як у католицькому, так і православному календарі.
Найчастіше, Євгенія з самого дитинства спокійна і поступлива, а також легко знаходить спільну мову з однолітками. Але у шкільні роки з цим можуть бути проблеми – вона ненавидить лицемірство.
І якщо під час навчання має усереднені оцінки, то в роботі вона може стати повноцінним лідером — на неї можна покластися. Працьовитість дозволить завоювати довіру колег, а отже – на роботі буде гармонія.
У сім’ї Євгенія дуже важливий член сім’ї – вона особливо любить дітей. Але домашніх клопотів вона не любить і намагається всіляко їх уникнути. Навіть готування може викликати неприязнь. Але вишивка та в’язання допомагають Жені розслабитися та абстрагуватися від рутини.