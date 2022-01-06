6 січня – День ангела Євгенії. Це ім’я досить популярне, тому серед ваших знайомих точно знайдуться іменинники. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Євгенії у СМС, які порадують близьких та друзів.

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Сьогодні Євгенія для тебе

Сміється сонце прямо з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

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Євгенія люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обіймали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

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Хай Євгенію нашу, ангел вберігає,

І в усьому, завжди, їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

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Євгенія! Ти вір в життя і будь собою.

Хай час летить собі, а ти,

Як сонце ранньою весною,

Цвіти проміння золотим.

І хай в очах твоїх відкритих

Нестримна молодість була,

І хай несе тебе по світу

Життя бурхлива течія.

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Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з усіх сторін,

З Днем Ангела Євгенія, найкращі привітання!

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Значення імені Євгенія

Відомо, що ім’я за походженням грецьке – від чоловічого імені Євген. Перекладається воно як високонароджений та представник благородного роду.

Саме ім’я досить популярне у всьому світі, оскільки згадується як у католицькому, так і православному календарі.

Найчастіше, Євгенія з самого дитинства спокійна і поступлива, а також легко знаходить спільну мову з однолітками. Але у шкільні роки з цим можуть бути проблеми – вона ненавидить лицемірство.

І якщо під час навчання має усереднені оцінки, то в роботі вона може стати повноцінним лідером — на неї можна покластися. Працьовитість дозволить завоювати довіру колег, а отже – на роботі буде гармонія.

У сім’ї Євгенія дуже важливий член сім’ї – вона особливо любить дітей. Але домашніх клопотів вона не любить і намагається всіляко їх уникнути. Навіть готування може викликати неприязнь. Але вишивка та в’язання допомагають Жені розслабитися та абстрагуватися від рутини.