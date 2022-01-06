6 января — День ангела Евгении. Это имя достаточно популярное, так что среди ваших знакомых точно найдутся именинники. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Евгении в СМС, которые порадуют близких и друзей.
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Эллины тебя прозвали благородной,
В имени Евгения благо и покой.
Пусть легко живется, дышится свободно,
И ведет удача доброю рукой!
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Евгения, в День Ваших именин
Желаю счастья, радости, надежды!
Пусть будет каждый день неповторим,
И каждый день пусть будет очень нежным!
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Женечка, я в эту СМС-ку
Вкладываю искренность и силу:
Оставайся милой, интересной,
И неповторимой, и красивой.
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Женя, счастья я желаю,
Всей душою поздравляю,
Твой день ангела настал,
Ярким праздником он стал.
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С именинами, Женечка милая,
Ты всегда будь такой же красивою,
Оставайся веселой, улыбчивой,
И не будь никогда ты забывчивой.
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Значения имени Евгения
Известно, что имя по происхождению греческое — от мужского имени Евгений. Переводится оно как высокорожденный и представитель благородного рода.
Само имя достаточно популярное во всем мире, так как упоминается как в католическом, так и в православном календаре.
Зачастую, Евгения с самого детства спокойная и покладистая, а также легко находит общий язык со сверстниками. Но в школьные годы с этим могут быть проблемы — она ненавидит лицемерие.
И если во время учебы у нее усредненные оценки, то на работе она может стать полноценным лидером — на нее можно положиться. Трудолюбие позволит завоевать доверие коллег, а значит — на работе будет гармония.
В семье Евгения очень важный член семьи — она особенно любит детей. Но домашних хлопот она не любит и пытается всячески их избежать. Даже готовка может вызвать неприязнь. Но вышивка и вязание помогают Жене расслабиться и абстрагироваться от рутины.