6 января — День ангела Евгении. Это имя достаточно популярное, так что среди ваших знакомых точно найдутся именинники. Факты ICTV подготовили поздравления с Днем ангела Евгении в СМС, которые порадуют близких и друзей.

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Эллины тебя прозвали благородной,

В имени Евгения благо и покой.

Пусть легко живется, дышится свободно,

И ведет удача доброю рукой!

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Евгения, в День Ваших именин

Желаю счастья, радости, надежды!

Пусть будет каждый день неповторим,

И каждый день пусть будет очень нежным!

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Женечка, я в эту СМС-ку

Вкладываю искренность и силу:

Оставайся милой, интересной,

И неповторимой, и красивой.

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Женя, счастья я желаю,

Всей душою поздравляю,

Твой день ангела настал,

Ярким праздником он стал.

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С именинами, Женечка милая,

Ты всегда будь такой же красивою,

Оставайся веселой, улыбчивой,

И не будь никогда ты забывчивой.

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Значения имени Евгения

Известно, что имя по происхождению греческое — от мужского имени Евгений. Переводится оно как высокорожденный и представитель благородного рода.

Само имя достаточно популярное во всем мире, так как упоминается как в католическом, так и в православном календаре.

Зачастую, Евгения с самого детства спокойная и покладистая, а также легко находит общий язык со сверстниками. Но в школьные годы с этим могут быть проблемы — она ненавидит лицемерие.

И если во время учебы у нее усредненные оценки, то на работе она может стать полноценным лидером — на нее можно положиться. Трудолюбие позволит завоевать доверие коллег, а значит — на работе будет гармония.

В семье Евгения очень важный член семьи — она особенно любит детей. Но домашних хлопот она не любит и пытается всячески их избежать. Даже готовка может вызвать неприязнь. Но вышивка и вязание помогают Жене расслабиться и абстрагироваться от рутины.