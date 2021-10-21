21 жовтня день ангела відзначають Таїсії. Іменини святкуються на честь преподобної Таїсії.
Якщо у вашому оточенні є власниці цього імені, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Таїсії в листівках і СМС.
Привітання з днем ангела Таїсії в листівках
Привітання з днем ангела Таїсії в СМС
***
Хай буде шлях твій, світлий і безхмарний,
Хай помагає ангел у путі,
Хай буде мир у душі, здоров’я гарне,
І хай щастить, Таїсія, в житті.
***
Таїсу вітаючи сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою —
Надія, Віра та Любов.
***
Таїсія, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо до дна!
***
Хай буде, Таїсія, твій Ангел, святий
Ласкавий, прихильний і добрий до тебе.
Хай буде букет твій, щасливий, земний…
І хай у житті помага тобі небо!
Значення імені Таїсія
Ім’я Таїсія давньогрецьке і перекладається як належить богині Ізіди. Також деякі лінгвісти трактують його як пізня або родюча.
Найчастіше володарка цього імені є емоційною, тому різко може змінюватися на свої абсолютно протилежні сторони.
Таїсія наполеглива, безкомпромісна і рішуча, має вроджені лідерські якості, при цьому залишається ніжною та жіночною.
Вона часто подобається людям, однак у сімейному житті їй буде не просто. Обранець Таї повинен бути готовий до її емоційних перепадів, а також не бояться вказувати на межі. Крім того, володарка цього імені – хороша мама.