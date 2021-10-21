21 жовтня день ангела відзначають Таїсії. Іменини святкуються на честь преподобної Таїсії.

Якщо у вашому оточенні є власниці цього імені, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Таїсії в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Таїсії в листівках

Привітання з днем ангела Таїсії в СМС

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Хай буде шлях твій, світлий і безхмарний,

Хай помагає ангел у путі,

Хай буде мир у душі, здоров’я гарне,

І хай щастить, Таїсія, в житті.

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Таїсу вітаючи сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою —

Надія, Віра та Любов.

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Таїсія, рідна,

Ти маленька фея.

Ти диво з див –

Чарівна орхідея.

Бажаємо тобі добра,

За тебе вип’ємо до дна!

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Хай буде, Таїсія, твій Ангел, святий

Ласкавий, прихильний і добрий до тебе.

Хай буде букет твій, щасливий, земний…

І хай у житті помага тобі небо!

Значення імені Таїсія

Ім’я Таїсія давньогрецьке і перекладається як належить богині Ізіди. Також деякі лінгвісти трактують його як пізня або родюча.

Найчастіше володарка цього імені є емоційною, тому різко може змінюватися на свої абсолютно протилежні сторони.

Таїсія наполеглива, безкомпромісна і рішуча, має вроджені лідерські якості, при цьому залишається ніжною та жіночною.

Вона часто подобається людям, однак у сімейному житті їй буде не просто. Обранець Таї повинен бути готовий до її емоційних перепадів, а також не бояться вказувати на межі. Крім того, володарка цього імені – хороша мама.