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День ангела Таїсії: привітання в листівках і СМС

21 Жовтня 2021, 09:23 Каріна Зуєва
С днем ангела
Джерело: Pexels

21 жовтня день ангела відзначають Таїсії. Іменини святкуються на честь преподобної Таїсії.

Якщо у вашому оточенні є власниці цього імені, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Таїсії в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Таїсії в листівках

Привітання з днем ангела Таїсії в СМС

***

Хай буде шлях твій, світлий і безхмарний,
Хай помагає ангел у путі,
Хай буде мир у душі, здоров’я гарне,
І хай щастить, Таїсія, в житті.

***

Таїсу вітаючи сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою —
Надія, Віра та Любов.

***

Таїсія, рідна,
Ти маленька фея.
Ти диво з див –
Чарівна орхідея.
Бажаємо тобі добра,
За тебе вип’ємо до дна!

***

Хай буде, Таїсія, твій Ангел, святий
Ласкавий, прихильний і добрий до тебе.
Хай буде букет твій, щасливий, земний…
І хай у житті помага тобі небо!

Значення імені Таїсія

Ім’я Таїсія давньогрецьке і перекладається як належить богині Ізіди. Також деякі лінгвісти трактують його як пізня або родюча.

Найчастіше володарка цього імені є емоційною, тому різко може змінюватися на свої абсолютно протилежні сторони.

Таїсія наполеглива, безкомпромісна і рішуча, має вроджені лідерські якості, при цьому залишається ніжною та жіночною.

Вона часто подобається людям, однак у сімейному житті їй буде не просто. Обранець Таї повинен бути готовий до її емоційних перепадів, а також не бояться вказувати на межі. Крім того, володарка цього імені – хороша мама.

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Теги
іменини , Привітання
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