21 октября день ангела отмечают Таисии. Именины празднуются в честь преподобной Таисии.

Если в вашем окружении есть обладательницы этого имени, не забудьте поздравить их. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Таисии в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Таисии в открытках

Поздравления с днем ангела Таисии в СМС

***

Кавалеров у тебя

Целая дивизия.

Знатная ведь ты красотка,

Милая Таисия.

Я желаю: так держать!

Поражать всех шармом,

Ну а чувства пусть всегда

Остаются главным.

***

К небесам пусть сегодня взлетает

Этот радостный клич поздравленья,

С именинами, милая Тая!

Ты прекраснее всех, без сомненья!

Ты нежна и безмерно прелестна,

Очаруешь в мгновенье любого,

Нет тебя в этом мире чудесней,

Я даю тебе честное слово!

Пусть же будет тебе все подвластно,

И мечты пусть окажутся явью,

Я желаю искристого счастья,

С именинами, милая Тая!

***

Таисия, счастья тебе неземного,

Во всех начинаньях успеха большого,

Любви, затмевающей все на планете,

И пусть круглый год тебе солнышко светит!

***

Таисия воспитана,

Приветлива всегда,

Бывает, что грустит она,

Не часто, иногда.

Желаем ей, чтоб грусть ее

Исчезла насовсем,

Такой прекрасный человек

Всегда приятен всем!

Значение имени Таисия

Имя Таисия древнегреческое и переводится как принадлежащая богине Изиде. Также некоторые лингвисты трактуют его как поздняя или плодородная.

Чаще всего обладательница этого имени является эмоциональной, поэтому резко может меняться на свои совершенно противоположные стороны.

Таисия настойчивая, бескомпромиссная и решительная, обладает врожденными лидерскими качествами, при этом остается нежной и женственной.

Она часто нравится людям, однако в семейной жизни ей будет не просто. Избранник Таи должен быть готов к ее эмоциональным перепадам , а также не боятся указывать на границы. Кроме того, обладательница этого имени — хорошая мама.