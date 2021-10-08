8 жовтня відзначають день ангела Сергія. Іменини святкуються на честь преподобного Сергія, ігумена Радонезького, якого прозвали чудотворцем.
Факти ICTV підготували яскраві привітання з днем ангела Сергія в листівках і СМС, щоб ви змогли привітати володаря цього імені.
Привітання з днем ангела Сергія в листівках
Привітання з днем ангела Сергія в СМС
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І хай навкруг світліше буде
Від твоїх помислів і дій,
І хай завжди цінують люди
Тебе й діла твої, Сергій!
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Будь мужнім, радуй своїх ближніх,
Того хто поруч, розумій.
І ангел в шатах білосніжних
Хай береже тебе, Сергій!
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Сергію, хай життя, як вишиванка
Рясніє квітами добра й любові,
У серці хай любов квітує п’янко,
І ангел вбереже від долі злої.
Хай буде над тобою синє небо
А поряд завжди тільки гарні люди.
Хай ангел завжди молиться за тебе,
І доленька твоя щаслива буде!
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Хай гарний урожай життя дарує,
Любов та віра у душі живуть.
Сьогодні ангел в небесах святкує
І ти, Сергій, про свято не забудь.
Хай ангел захистить від всього злого,
Дарує щастя чарівний розмай,
Добра, надії, помочі від Бога,
І чистий та безхмарний небокрай.
***
У Сергія сьогодні іменини —
Гарне свято в доброї людини.
Хочеться багато побажати:
Розпачу та сумнівів не знати,
Ангел хай завжди допомагає
Щастя та здоров’я посилає.
Значення імені Сергій
Ім’я Сергій має кілька версій походження. За однією з найпопулярніших, воно походить від римського Sergius, що в перекладі означає знатний і високий.
Власник цього імені найчастіше всього відкритий до світу та спілкування, він легко знаходить спільну мову з людьми, володіє глибиною почуттів, хоч часом і непередбачувано поводиться.
Сергій не намагається приховати достатки та недоліки свого характеру, тому всім одразу про нього все зрозуміло. Він непоганий креативщик, у якого завжди в запасі є ідеї, які він в змозі реалізувати самостійно. Емоції і почуття чоловік із цим іменем тримає в собі, крім того, будь-яка дрібниця може зіпсувати йому настрій.
Жити з Сергієм непросто, оскільки його поведінка часто не вписується в прийняті рамки. Однак якщо він зустріне ту саму, то з нього вийде хороший батько та люблячий чоловік.