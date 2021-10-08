8 октября отмечают день ангела Сергея. Именины празднуются в честь преподобного Сергия, игумена Радонежского, которого прозвали чудотворцем.

Факты ICTV подготовили яркие поздравления с днем ангела Сергея в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить обладателя этого имени.

Поздравления с днем ангела Сергея в открытках

Поздравления с днем ангела Сергея в СМС

***

С днем ангела тебя, Сережа,

Мой милый, счастлив будь всегда.

Пусть будет каждый день погожим,

И новое несут года.

Пусть счастье наполняет душу,

И сердце от любви поет.

Становится всё только лучше,

Удача пусть повсюду ждет.

***

Сергей, хочу я пожелать,

Чтоб ты почаще улыбался,

Чудес тебе! Не горевать!

Добиться чтоб всего старался,

Ведь твой день ангела пришел,

А, значит, с ним и вдохновенье.

Ты усади гостей за стол —

И ждет огромное везенье!

***

Желаю в именины я, Сергей,

Тебе побольше преданных друзей,

Хорошим человеком оставаться,

Счастливым быть и чаще улыбаться.

Хочу тебе здоровья пожелать,

Не стоит ни о чем переживать.

Желаю много в жизни я побед,

Прожить на свете сто счастливых лет!

***

Вот Вам сказать хотели бы, Сергей:

Различных благ вам и побед,

Побольше преданных друзей,

Еще счастливых долгих лет.

***

Видишь, там на горизонте

Звездочка сияет.

Счастья на семейном фронте

С добротой желает.

Будь, Сережа, самым смелым,

Ты преград не бойся.

Греет ангел светом белым

Сердцем успокойся.

Значение имени Сергей

Имя Сергей имеет несколько версий происхождения. По одной из самых популярных, оно происходит от римского Sergius, что в переводе означает знатный и высокий.

Обладатель этого имени чаще всего открыт к миру, общению, он легко находит общий язык с людьми, обладает глубиной чувств, хоть порой и непредсказуемо себя ведет.

Сергей не пытается скрыть достатки и недостатки своего характера, поэтому всем сразу про него все понятно. Он неплохой креативщик, у которого всегда в запасе есть идеи, которые он в состоянии реализовать самостоятельно. Эмоции и чувства мужчина с этим именем держит в себе, кроме того, любая мелочь может испортить ему настроеие.

Жить с Сергеем непросто, поскольку его поведение зачастую не вписывается в принятые рамки. Однако если он встретит ту самую, то из него выйдет хороший отец и любящий муж.