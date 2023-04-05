День ангела Сергій відзначає не один раз на рік. Така кількість іменин існує через поширеність імені серед духовенства.

Коли День ангела Сергія 2023

За православним церковним календарем, головні іменини Сергій святкує в такі дні:

8 жовтня – день пам’яті Сергія Радонезького;

20 жовтня – день пам’яті святого Сергія Печерського;

11 липня – день пам’яті преподобного Сергія Валаамського чудотворця.

Також День ангела Сергія відзначають 30 грудня, 15 і 19 січня, 17 лютого, 6 червня, 24 вересня тощо.

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Значення імені Сергій

Ім’я Сергій, за однією з версій, походить від римського Sergius.

Вважається, що носії цього імені серйозні і працьовиті. Вони дружелюбні і готові допомогти близьким. У Сергіїв добре розвинена інтуїція на підлих людей. Свої труднощі звикли вирішувати самі і ні на кого не покладатися.

Привітання з Днем ангела Сергія 2023 у прозі та СМС

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Хай Сергію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

*****

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Ми, Сергію, тебе вітаєм,

З днем ангела твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

*****

Вітаю тебе, Сергію, з Днем ангела ! Нехай цей день буде для тебе справді радісним і світлим.

Нехай задумане вдається, а загадане збувається.

*****

Сергію, бажаю щастя море,

Нехай не буде в житті горя,

Нехай супроводжує успіх,

Щоб був ти, друже, щасливіший за всіх!

*****

І хай навкруг світліше буде

Від твоїх помислів і дій,

І хай завжди цінують люди

Тебе й діла твої, Сергій!

Привітання з Днем ангела Сергія 2023 у листівках