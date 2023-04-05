День ангела Сергей отмечает не один раз в год. Такое количество именин существует из-за распространенности имени среди духовенства.

Когда День ангела Сергея 2023

По православному церковному календарю, главные именины Сергий празднует в такие дни:

8 октября — день памяти Сергия Радонежского;

20 октября — день памяти святого Сергия Печерского;

11 июля — день памяти преподобного Сергия Валаамского чудотворца;

Также День ангела Сергея отмечают 30 декабря, 15 и 19 января, 17 февраля, 6 июня, 24 сентября и т. д.

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Значение имени Сергей

Имя Сергей, по одной из версий, происходит от римского Sergius.

Считается, что носители этого имени серьезные и трудолюбивые. Они дружелюбны и готовы помочь близким. У Сергеев хорошо развита интуиция на подлых людей. Свои трудности привыкли решать сами и ни на кого не полагаться.

Поздравления с Днем ангела Сергея 2023 в прозе и СМС

*****

Пусть Сергею жизненный путь

Устилают небесные звезды,

И ангел твой хранитель,

Пусть будет с тобой всегда!

Чтобы ты каждое мгновение ощутил

Богородицы искреннюю опеку.

Бог с неба тебе пусть дарует

Счастье, здоровье и долгих лет.

*****

Сильный, мужественный и простой,

Одним словом — молодой!

Ты самый лучший у нас в мире,

Просто чудо — ты такой!

Мы, Сергей, тебя поздравляем,

С днем ангела твоим,

И тебе одно желаем —

Будь всегда ты золотым!

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Поздравляю тебя, Сергей, с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и светлым. Пусть задуманное удается, а загаданное сбывается.

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Сергей, желаю счастья море,

Пусть не будет в жизни горя,

Пусть сопутствует успех,

Чтобы был ты, друг, счастливее всех!

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И пусть вокруг светлее будет

От твоих помыслов и действий,

И пусть всегда ценят люди

Тебя и дела твои, Сергей!

Поздравления с Днем ангела Сергея 2023 в открытках