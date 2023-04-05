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День ангела Сергея 2023: дата, открытки, поздравления в прозе и СМС

5 апреля 2023, 17:34
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
День ангела Сергія
Источник: Unsplash

День ангела Сергей отмечает не один раз в год. Такое количество именин существует из-за распространенности имени среди духовенства.

Когда День ангела Сергея 2023

По православному церковному календарю, главные именины Сергий празднует в такие дни:

  • 8 октября — день памяти Сергия Радонежского;
  • 20 октября — день памяти святого Сергия Печерского;
  • 11 июля — день памяти преподобного Сергия Валаамского чудотворца;

Также День ангела Сергея отмечают 30 декабря, 15 и 19 января, 17 февраля, 6 июня, 24 сентября и т. д.

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Значение имени Сергей

Имя Сергей, по одной из версий, происходит от римского Sergius.

Считается, что носители этого имени серьезные и трудолюбивые. Они дружелюбны и готовы помочь близким. У Сергеев хорошо развита интуиция на подлых людей. Свои трудности привыкли решать сами и ни на кого не полагаться.

Поздравления с Днем ангела Сергея 2023 в прозе и СМС

*****

Пусть Сергею жизненный путь
Устилают небесные звезды,
И ангел твой хранитель,
Пусть будет с тобой всегда!
Чтобы ты каждое мгновение ощутил
Богородицы искреннюю опеку.
Бог с неба тебе пусть дарует
Счастье, здоровье и долгих лет.

*****

Сильный, мужественный и простой,
Одним словом — молодой!
Ты самый лучший у нас в мире,
Просто чудо — ты такой!
Мы, Сергей, тебя поздравляем,
С днем ангела твоим,
И тебе одно желаем —
Будь всегда ты золотым!

*****

Поздравляю тебя, Сергей, с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и светлым. Пусть задуманное удается, а загаданное сбывается.

*****

Сергей, желаю счастья море,
Пусть не будет в жизни горя,
Пусть сопутствует успех,
Чтобы был ты, друг, счастливее всех!

*****

И пусть вокруг светлее будет
От твоих помыслов и действий,
И пусть всегда ценят люди
Тебя и дела твои, Сергей!

Поздравления с Днем ангела Сергея 2023 в открытках

День ангела Сергія: привітання в листівках

Привітання з Днем ангела Сергія в листівках

Привітання з Днем ангела Сергія

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