День ангела Сергей отмечает не один раз в год. Такое количество именин существует из-за распространенности имени среди духовенства.
Когда День ангела Сергея 2023
По православному церковному календарю, главные именины Сергий празднует в такие дни:
- 8 октября — день памяти Сергия Радонежского;
- 20 октября — день памяти святого Сергия Печерского;
- 11 июля — день памяти преподобного Сергия Валаамского чудотворца;
Также День ангела Сергея отмечают 30 декабря, 15 и 19 января, 17 февраля, 6 июня, 24 сентября и т. д.
Значение имени Сергей
Имя Сергей, по одной из версий, происходит от римского Sergius.
Считается, что носители этого имени серьезные и трудолюбивые. Они дружелюбны и готовы помочь близким. У Сергеев хорошо развита интуиция на подлых людей. Свои трудности привыкли решать сами и ни на кого не полагаться.
Поздравления с Днем ангела Сергея 2023 в прозе и СМС
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Пусть Сергею жизненный путь
Устилают небесные звезды,
И ангел твой хранитель,
Пусть будет с тобой всегда!
Чтобы ты каждое мгновение ощутил
Богородицы искреннюю опеку.
Бог с неба тебе пусть дарует
Счастье, здоровье и долгих лет.
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Сильный, мужественный и простой,
Одним словом — молодой!
Ты самый лучший у нас в мире,
Просто чудо — ты такой!
Мы, Сергей, тебя поздравляем,
С днем ангела твоим,
И тебе одно желаем —
Будь всегда ты золотым!
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Поздравляю тебя, Сергей, с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя действительно радостным и светлым. Пусть задуманное удается, а загаданное сбывается.
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Сергей, желаю счастья море,
Пусть не будет в жизни горя,
Пусть сопутствует успех,
Чтобы был ты, друг, счастливее всех!
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И пусть вокруг светлее будет
От твоих помыслов и действий,
И пусть всегда ценят люди
Тебя и дела твои, Сергей!
Поздравления с Днем ангела Сергея 2023 в открытках