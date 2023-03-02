Квітень – це середина весни, і в цей місяць очікується багато церковних свят. У 2023 році на цей період припадає Великдень, а перед ним – частина Великого посту.

Так, з кінця лютого до 15 квітня потрібно дотримуватися суворого посту – важливо очистити не тільки своє тіло, а й голову від негативних думок. Сам Великдень також має купу традицій, які передавалися з покоління в покоління. Потрібно заздалегідь підготувати свою оселю до свята, а також зібрати великодній кошик, щоб потім відзначити важливу подію за пишним столом у родинному колі.

Список церковних свят на квітень 2023

2 квітня – Тиждень 5-й Великого посту;

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;

8 квітня – Лазарева субота;

9 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя);

10 квітня – Великий Понеділок;

11 квітня – Великий Вівторок;

12 квітня – Велика Середа;

13 квітня – Великий Четвер. Таємна Вечеря;

14 квітня – Велика П’ятниця. Розп’яття Христа;

15 квітня – Велика Субота. Останній день Великого посту;

16 квітня – Великдень – Світле Христове Воскресіння;

– Світле Христове Воскресіння; 17 квітня – Перший день Великодньої седмиці;

23 квітня – Останній день Великодньої седмиці;

25 квітня – Радониця;

30 квітня – Тиждень 3-й після Великодня

Крім церковних свят, будуть і інші важливі дати для українців – наприклад, у 2 числа настануть Міжнародний день дитячої книги, День геолога. На кінець місяця припадають Всесвітній день охорони праці та День танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 року можна на Фактах ICTV.