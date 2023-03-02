Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Великий піст і Великдень: церковний календар на квітень 2023

2 Березня 2023, 08:30
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Церква

Квітень – це середина весни, і в цей місяць очікується багато церковних свят. У 2023 році на цей період припадає Великдень, а перед ним – частина Великого посту.

Так, з кінця лютого до 15 квітня потрібно дотримуватися суворого посту – важливо очистити не тільки своє тіло, а й голову від негативних думок. Сам Великдень також має купу традицій, які передавалися з покоління в покоління. Потрібно заздалегідь підготувати свою оселю до свята, а також зібрати великодній кошик, щоб потім відзначити важливу подію за пишним столом у родинному колі.

Список церковних свят на квітень 2023

  • 2 квітня – Тиждень 5-й Великого посту;
  • 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 8 квітня – Лазарева субота;
  • 9 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя);
  • 10 квітня – Великий Понеділок;
  • 11 квітня – Великий Вівторок;
  • 12 квітня – Велика Середа;
  • 13 квітня – Великий Четвер. Таємна Вечеря;
  • 14 квітня – Велика П’ятниця. Розп’яття Христа;
  • 15 квітня – Велика Субота. Останній день Великого посту;
  • 16 квітня – Великдень – Світле Христове Воскресіння;
  • 17 квітня – Перший день Великодньої седмиці;
  • 23 квітня – Останній день Великодньої седмиці;
  • 25 квітня – Радониця;
  • 30 квітня – Тиждень 3-й після Великодня

Крім церковних свят, будуть і інші важливі дати для українців – наприклад, у 2 числа настануть Міжнародний день дитячої книги, День геолога. На кінець місяця припадають Всесвітній день охорони праці та День танцю. Ознайомитися з повним календарем свят квітня 2023 року можна на Фактах ICTV.

Зараз дивляться
Читайте також:
УкраинаДержавні свята та вихідні в Україні – календар на 2023 рік

Теги
Календар Церковні свята
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь