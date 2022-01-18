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День ангела Поліни: найкращі привітання у листівках та СМС

18 Січня 2022, 09:06
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
День ангела Поліни: найкращі привітання у листівках та СМС
Джерело: Depositphotos

Традиційно 18 січня в Україні відзначають день ангела Поліни. Це ім’я має французьке походження і перекладається як скромна.

З нагоди свята Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Поліни у листівках та СМС.

Привітання з днем ​​ангела Поліни в СМС

У день твого ангела від чистого серця хочу побажати мудрості і гідності, честі і благородства, міцної віри і бравих сил, небесної благодаті і нескореного характеру, світлих надій і чистого кохання, доброго світу.

***

Нехай тебе, Поліночка, Бог оберігає.
Ангелом із неба щастя посилає.
Щоб квітками доля шлях в житті встеляла.
Від людей повагу й шанування мала

***

Дорога Поліна! Вітаю тебе з днем ангела. Нехай яскравими фарбами, ароматними квітами, щасливими хвилинами, добрими новинами, веселими ідеями, вірними друзями і великою любов’ю буде завжди сповнене твоє життя.

***

Поліна! Вітаю з днем ангела і хочу побажати завжди любити, сподіватися, вірити і ніколи не залишати своє серце в сутінках смутку і розчарувань. Нехай кожен новий день дарує щастя, радість і світлу посмішку. Всіх благ і здоров’я!

***

З Днем Ангела, Поліночка! Вітання і найкращі побажання.
Щоб усе тобі вдавалось. Щастя – тільки додавалось.
Не знала горя і біди. Ангел поруч був завжди
Поліночка – добра, гарна, мила, ніжна квіточка вродлива.

***

Привітання з днем ангела Поліни у листівках

Значення імені Поліна

Дівчина з ім’ям Поліна має зависокі запити не тільки до оточення, а й до себе насамперед. Вона завжди намагається зайняти лідируючі позиції серед однолітків.

Поліна доброзичлива та легко йде на контакт. Їй не важко підтримувати будь-які теми для розмови. Вона досить ерудована, начитана, а також завжди відкрита новому та цікавому.

Поліна активна дівчина, всі рішення завжди ухвалює швидко. У неї хороші результати у будь-якому починанні, тому критику на свою адресу вона вперто ігнорує, адже життєва практика частіше показує її правоту, ніж навпаки.

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Теги
Привітання , Свято
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