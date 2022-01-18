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День ангела Полины: лучшие поздравления в открытках и СМС

18 января 2022, 09:06
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
День ангела Полины: лучшие поздравления в открытках и СМС
Источник: Depositphotos

Традиционно 18 января в Украине отмечают день ангела Полины. Это имя имеет французское происхождение и переводится как скромная.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Полины в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Полины в СМС

С днем ангела, Полечка, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, доченька родная!

***

Я тебя, Полина, поздравляю,
В День прекрасных, ярких именин!
Счастья и добра я тебе желаю,
Без преград чтоб ты — сразу до вершин!
Верные друзья пусть помогут в жизни,
Небеса отгонят горькую судьбу,
Чтобы чересчур не была капризной,
И чтобы дарила только красоту

***

Желаю я любимой Поле
На ангела прелестный день
Нахлынуло чтоб счастья море,
Исчезла неурядиц тень.

Пусть солнце для тебя лишь светит,
И красок будет жизнь полна.
Удача пусть тебя заметит,
Накроет радости волна.

***

Поля, Полюшка, Полина,
Сладкий праздник — именины,
Добродушный и веселый.
Я тебе желаю, Поля,

Быть такой, как этот праздник:
Вдохновенной и прекрасной.
Именины пусть, как в детстве,
Открывают сказке сердце.

***

Поздравления с днем ​​ангела Полины в открытках

Значение имени Полина

Девушка с именем Полина имеет высокие запросы не только к окружению, но и к себе в первую очередь. Она всегда пытается занять лидирующие позиции среди сверстников.

Полина дружелюбная и легко идет на контакт. Ей не сложно поддерживать какие-либо темы для разговора. Она достаточно эрудирована, начитана, а также всегда открыта новому и интересному.

Полина активная девушка, все решения всегда принимает быстро. У нее хорошие результаты в любом начинании, поэтому критику в свой адрес она упрямо игнорирует, ведь практика чаще показывает ее правоту, чем наоборот.

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Теги
Привітання , Праздник
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