Традиционно 18 января в Украине отмечают день ангела Полины. Это имя имеет французское происхождение и переводится как скромная.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Полины в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Полины в СМС

С днем ангела, Полечка, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

***

Я тебя, Полина, поздравляю,

В День прекрасных, ярких именин!

Счастья и добра я тебе желаю,

Без преград чтоб ты — сразу до вершин!

Верные друзья пусть помогут в жизни,

Небеса отгонят горькую судьбу,

Чтобы чересчур не была капризной,

И чтобы дарила только красоту

***

Желаю я любимой Поле

На ангела прелестный день

Нахлынуло чтоб счастья море,

Исчезла неурядиц тень.

Пусть солнце для тебя лишь светит,

И красок будет жизнь полна.

Удача пусть тебя заметит,

Накроет радости волна.



***

Поля, Полюшка, Полина,

Сладкий праздник — именины,

Добродушный и веселый.

Я тебе желаю, Поля,

Быть такой, как этот праздник:

Вдохновенной и прекрасной.

Именины пусть, как в детстве,

Открывают сказке сердце.

***

Поздравления с днем ​​ангела Полины в открытках

Значение имени Полина

Девушка с именем Полина имеет высокие запросы не только к окружению, но и к себе в первую очередь. Она всегда пытается занять лидирующие позиции среди сверстников.

Полина дружелюбная и легко идет на контакт. Ей не сложно поддерживать какие-либо темы для разговора. Она достаточно эрудирована, начитана, а также всегда открыта новому и интересному.

Полина активная девушка, все решения всегда принимает быстро. У нее хорошие результаты в любом начинании, поэтому критику в свой адрес она упрямо игнорирует, ведь практика чаще показывает ее правоту, чем наоборот.