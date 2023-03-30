День ангела Олексія відзначають щороку 30 березня. У кожного з нас точно є хоч один знайомий з таким чудовим ім’ям, якого хочеться привітати з теплим днем. Це можна зробити як яскравою листівкою, так і коротким віршем, який підніме настрій і зігріє теплом.
Значення імені Олексій
Це прекрасне ім’я бере свій початок від давньогрецької і перекладається як захищати й оберігати. Оригінальне ім’я – Алексо або Алексікос.
У дитинстві Олексій дуже активний хлопчик, який не завдає незручностей батькам. У нього все виходить у навчанні, та й спорт не буде негативним спогадом із дитинства.
Подорослішавши, Олексій вирізняється впертістю і рішучістю. Переконати його буває дуже складно – це як мінус, так і плюс.
Олексій проявляє ініціативу і робить перший крок тільки якщо жінка йому дуже цікава. Він рідко виступає проти шлюбу, але також не поспішає відмовлятися від свободи.
Привітання з Днем ангела Олексія в листівках, СМС і прозі порадують ваших близьких і знайомих, а також нагадають про важливість імені.
Привітання в СМС
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З Днем ангела, Олексію, тебе вітаю,
Здоров’я й радості тобі я бажаю,
А ще удачі хочу побажати,
І щоб не було часу сумувати.
Ім’я у тебе – захисник,
Друзів своїх ти рятівник.
Ти про це прекрасно знаєш,
І усіх оберігаєш!
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Хай Олексію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.
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Хай Олексію життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
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Олексій у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, ніби ти м’ята.
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Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас у світі,
Просто диво – ти такий!
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Привітання у листівках
Привітання у прозі
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Льоша, в цей чудовий день я всім серцем бажаю тобі залишатися таким же щасливим, добрим і успішною людиною, і при цьому завжди прагнути до кращого і підкорювати все нові і нові вершини!
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Дорогий Олексій, вітаю тебе. Бажаю бути добрим, світлим і відкритою людиною і відразу – твердим, сміливим і впевненим чоловіком.
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Олексію, нехай у твоєму житті все буде так, як ти задумав! Бажаю ніколи не зупинятися на досягнутому, а йти тільки вперед!
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Олексій, будь завжди здоровий і бадьорий, йди за своєю мрією і вір у свої сили!
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