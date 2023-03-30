День ангела Олексія відзначають щороку 30 березня. У кожного з нас точно є хоч один знайомий з таким чудовим ім’ям, якого хочеться привітати з теплим днем. Це можна зробити як яскравою листівкою, так і коротким віршем, який підніме настрій і зігріє теплом.

Значення імені Олексій

Це прекрасне ім’я бере свій початок від давньогрецької і перекладається як захищати й оберігати. Оригінальне ім’я – Алексо або Алексікос.

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У дитинстві Олексій дуже активний хлопчик, який не завдає незручностей батькам. У нього все виходить у навчанні, та й спорт не буде негативним спогадом із дитинства.

Подорослішавши, Олексій вирізняється впертістю і рішучістю. Переконати його буває дуже складно – це як мінус, так і плюс.

Олексій проявляє ініціативу і робить перший крок тільки якщо жінка йому дуже цікава. Він рідко виступає проти шлюбу, але також не поспішає відмовлятися від свободи.

Привітання з Днем ангела Олексія в листівках, СМС і прозі порадують ваших близьких і знайомих, а також нагадають про важливість імені.

Привітання в СМС

***

З Днем ангела, Олексію, тебе вітаю,

Здоров’я й радості тобі я бажаю,

А ще удачі хочу побажати,

І щоб не було часу сумувати.

Ім’я у тебе – захисник,

Друзів своїх ти рятівник.

Ти про це прекрасно знаєш,

І усіх оберігаєш!

***

Хай Олексію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.

***

Хай Олексію життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

***

Олексій у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, ніби ти м’ята.

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Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто диво – ти такий!

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Привітання у листівках

Привітання у прозі

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Льоша, в цей чудовий день я всім серцем бажаю тобі залишатися таким же щасливим, добрим і успішною людиною, і при цьому завжди прагнути до кращого і підкорювати все нові і нові вершини!

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Дорогий Олексій, вітаю тебе. Бажаю бути добрим, світлим і відкритою людиною і відразу – твердим, сміливим і впевненим чоловіком.

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Олексію, нехай у твоєму житті все буде так, як ти задумав! Бажаю ніколи не зупинятися на досягнутому, а йти тільки вперед!

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Олексій, будь завжди здоровий і бадьорий, йди за своєю мрією і вір у свої сили!

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