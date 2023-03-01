У квітні 2023 року українці відзначать чимало важливих дат, як міжнародних, так і професійних. Другий місяць весни розпочнеться з Дня сміху, а закінчиться Днем танцю.

Державні свята у квітні 2023 року теж є, щоправда – одне, яке є найважливішим у церковному календарі – Великдень. Світле Христове Воскресіння цього року припадає на 16 число.

Факти ICTV склали детальний календар свят на квітень 2023, щоб ви змогли з ним ознайомитися.

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