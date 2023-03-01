У квітні 2023 року українці відзначать чимало важливих дат, як міжнародних, так і професійних. Другий місяць весни розпочнеться з Дня сміху, а закінчиться Днем танцю.
Державні свята у квітні 2023 року теж є, щоправда – одне, яке є найважливішим у церковному календарі – Великдень. Світле Христове Воскресіння цього року припадає на 16 число.
Факти ICTV склали детальний календар свят на квітень 2023, щоб ви змогли з ним ознайомитися.
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Свята у квітні 2023 – список
- 1 квітня – День сміху
- 2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму, Міжнародний день дитячої книги, День геолога
- 4 квітня – Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки, Міжнародний день інтернету, День вебмайстра
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, Всесвітній день здоров’я
- 8 квітня – Міжнародний день ромів
- 11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів
- 12 квітня – День працівників ракетно-космічної галузі України, Всесвітній день авіації та космонавтики
- 15 квітня – День працівників карного розшуку, День довкілля
- 16 квітня – Великдень
- 17 квітня – День працівників пожежної охорони
- 18 квітня – Міжнародний день пам’яток і визначних місць, День пам’яток історії та культури
- 23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога
- 26 квітня – Міжнародний день секретаря, Всесвітній день інтелектуальної власності, Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф
- 28 квітня – Всесвітній день охорони праці
- 29 квітня – Міжнародний день танцю
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