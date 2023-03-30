День ангела Алексея отмечают каждый год 30 марта. У каждого из нас точно есть хоть один знакомый с таким прекрасным именем, которого хочется поздравить с теплым днем. Это можно сделать как яркой открыткой, так и коротким стихом, который поднимет настроение и согреет теплом.

Значение имени Алексей

Это прекрасное имя берет свое начало от древнегреческого и переводится как защищать и оберегать. Оригинальное имя — Алексо или Алексикос.

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В детстве Алексей очень активный мальчик, который не доставляет неудобств родителям. У него все получается в учебе, да и спорт не будет негативным восспоминанием из детства.

Повзрослев, Алексей отличается упрямством и решительностью. Переубедить его бывает очень сложно — это как минус, так и плюс.день

Алексей проявляет инициативу и делает первый шаг только если женщина ему очень интересна. Он редко віступает против брака, но также не спешит отказываться от свободы.

Поздравления с Днем ангела Алексея в открытках, СМС и прозе порадуют ваших близких и знакомых, а также напомнят о важности имени.

Поздравления в СМС

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С днем ангела, Леха, тебя поздравляю,

Здоровья и радости в жизни желаю,

Еще я удачи хочу пожелать,

И не было времени чтоб унывать.

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В День ангела желаю Леше

На всех фронтах побед достичь.

Удачи, счастья чуть побольше,

И денежек немало “стричь”.

***

Желаю в именины, Леха,

Чтобы жилось тебе неплохо,

Красивых девушек любить,

Всегда веселым самым быть.

***

С Днем именин Вас, Алексей!

Вам в помощь будет счастье и удача,

И сердце станет чище и мудрей,

И разрешится трудная задача!

***

Пожелаем Алексею

В этот именинный день,

Всем, чем хочешь, заклинаем:

Больше, Леша, не болей!

***

Поздравления в открытках

Поздравления в прозе

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Алексей, в твой день ангела пусть сбудутся самые потаенные твои мечты, чтобы чудеса происходили на твоих глазах. Пусть ангелок, что тебя охраняет, станет верным спутником и товарищем по жизни. Поздравляю!

***

С днем ангела, Алексей! Желаю, чтобы твой хранитель ни на секунду тебя не оставлял, отводил все тучи, помогал, когда ты будешь в нём так сильно нуждаться и никогда не подводил!

***

С днем ангела, Алексей. Не грусти, не унывай и не болей. Будь всегда полон оптимизма и уверенности. Береги себя и близких. И пусть твой ангел никогда не оставляет тебя в тени. Желаю счастья и улыбок, любви и твёрдого мужества!

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Дорогой мой друг и верный товарищ, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем Ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлой дороги и счастья без конца.

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Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!

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С Днем ангела, Леша! Будь всегда здоров, силен и обаятелен, как сейчас, и никогда не сдавайся, — ведь тебе все по плечам. Поздравляю!

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