27 жовтня відзначають день ангела Назара. Іменини святкуються на честь мученика Назарія, який був свідком віри Христової та зцілював хворих.

Якщо у вашому оточенні є носії цього імені, не забудьте привітати їх. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Назара в листівках і СМС.

Привітання з днем ангела Назара в листівках

Привітання з днем ангела Назара у СМС

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Цікавий і активний,

Привабливий Назар,

Він веселий, позитивний,

Має здатності та дар.

Любимо ми його за це

І бажаємо не хворіти,

Зберегти в душі надію,

На роботі не згоріти!

***

Твоє ім’я Назаре, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тебе надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

***

В День Ангела, Назар, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Твоє ім’я Назар – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде й є надія!

***

Назар – присвячений Богу,

Ім’я твоє таке красиве.

І нехай зробить життя дорогу

Воно неодмінно щасливим!

І нехай позитив оточує

Тебе, наш Назар, щодня.

Веселощам ніщо не заважає,

Друг буде лише добрим і вірним!

Значення імені Назар

Ім’я Назар є давньоєврейським і перекладається як присвячений Богу. На перший погляд власники цього імені здаються впевненими та енергійними, але найчастіше вони м’які та поступливі.

Назар людина слова, любить доводити почате до кінця та ретельно все обмірковує, перш ніж ухвалити рішення. Він комунікабельний та веселий, однак у роботі відповідальний та серйозний, що викликає повагу колег.

З другою половинкою Назар скоріше ведений, ніж лідер. Йому потрібна жінка, яка направить та підкаже в прийнятті рішення. Любить дітей, є дбайливим батьком та чоловіком.