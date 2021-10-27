27 октября отмечают день ангела Назара. Именины празднуются в честь мученика Назария, который был свидетелем веры Христовой и исцелял больных.
Если в вашем окружение есть носители этого имени, не забудьте их поздравить. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Назара в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Назара в открытках
Поздравления с днем ангела Назара в СМС
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Принимай, Назар, сегодня
Поздравления мои,
Пусть удачей и успехом
Дни наполнятся твои.
Я тебе желаю в жизни
Ровных и прямых дорог,
Чтоб по ним, шагая смело,
Ты достичь вершины смог.
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Интересный и активный,
Обаятельный Назар,
Он веселый, позитивный,
Есть способности и дар.
Любим мы его за это
И желаем не болеть,
Сохранить в душе надежду,
На работе не сгореть!
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Нанеси по всем проблемам
Сокрушительный удар,
Будь настойчивым и смелым,
Не сдавайся, мой Назар.
Пусть везет тебе по жизни,
Удается все пускай,
Сам твори добро и счастье,
Цели ставь, иди, дерзай!
***
Безвозмездно, то есть даром,
Поздравляем мы Назара!
Будь здоровым и красивым,
Не грусти и будь счастливым!
Все друзья тебе желают
Быть удачливым всегда,
Чтобы беды и печали
Не встречались никогда.
Ты, Назар, живи подольше.
Не болей и не скучай.
И друзей своих, конечно,
Никогда не забывай.
***
Мы желаем для Назара
Получать все в жизни даром,
И чтоб в жизненном пути
Смог он счастье обрести.
Значение имени Назар
Имя Назар древнееврейское и переводится как посвященный Богу. На первый взгляд обладатели этого имени кажется уверенными и энергичными, но зачастую они мягкие и уступчивые.
Назар человек слова, любит доводить начатое до конца и тщательно все обдумывает прежде чем принять решение. Он коммуникабельный и веселый, однако в работе ответственный и серьезный, что вызывает уважение коллег.
Со второй половинкой Назар скорее ведомый, чем лидер. Ему нужна женщина, которая направит и подскажет в принятии решения. Любит детей, является заботливым отцом и мужем.