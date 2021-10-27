27 октября отмечают день ангела Назара. Именины празднуются в честь мученика Назария, который был свидетелем веры Христовой и исцелял больных.

Если в вашем окружение есть носители этого имени, не забудьте их поздравить. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Назара в открытках и СМС.

Поздравления с днем ангела Назара в открытках

Поздравления с днем ангела Назара в СМС

***

Принимай, Назар, сегодня

Поздравления мои,

Пусть удачей и успехом

Дни наполнятся твои.

Я тебе желаю в жизни

Ровных и прямых дорог,

Чтоб по ним, шагая смело,

Ты достичь вершины смог.

***

Интересный и активный,

Обаятельный Назар,

Он веселый, позитивный,

Есть способности и дар.

Любим мы его за это

И желаем не болеть,

Сохранить в душе надежду,

На работе не сгореть!



***

Нанеси по всем проблемам

Сокрушительный удар,

Будь настойчивым и смелым,

Не сдавайся, мой Назар.

Пусть везет тебе по жизни,

Удается все пускай,

Сам твори добро и счастье,

Цели ставь, иди, дерзай!

***

Безвозмездно, то есть даром,

Поздравляем мы Назара!

Будь здоровым и красивым,

Не грусти и будь счастливым!

Все друзья тебе желают

Быть удачливым всегда,

Чтобы беды и печали

Не встречались никогда.

Ты, Назар, живи подольше.

Не болей и не скучай.

И друзей своих, конечно,

Никогда не забывай.

***

Мы желаем для Назара

Получать все в жизни даром,

И чтоб в жизненном пути

Смог он счастье обрести.

Значение имени Назар

Имя Назар древнееврейское и переводится как посвященный Богу. На первый взгляд обладатели этого имени кажется уверенными и энергичными, но зачастую они мягкие и уступчивые.

Назар человек слова, любит доводить начатое до конца и тщательно все обдумывает прежде чем принять решение. Он коммуникабельный и веселый, однако в работе ответственный и серьезный, что вызывает уважение коллег.

Со второй половинкой Назар скорее ведомый, чем лидер. Ему нужна женщина, которая направит и подскажет в принятии решения. Любит детей, является заботливым отцом и мужем.