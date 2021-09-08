8 вересня відзначають день ангела Наталії. Це ім’я латинського походження, що означає благословенна або різдвяна.
Ім’я Наталя доволі популярне, тому напевно у вашому оточенні є його власниці. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Наталії в картинках і СМС.
Привітання з днем ангела Наталії в листівках
Привітання з днем ангела Наталії в СМС
***
З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,
Від всього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
День ангела Наталки настав.
Бажаю я тобі перетворитися,
Бажаю багато радості і сил,
Хай тільки все хороше трапиться.
Бажаю я сумніви не знати,
Мріям твоїм загадковим збуватися,
Улюблених шанувати і близьких поважати,
Друзів любити і з ними залишатися!
***
Нехай під крилами своїми
Наталку ангел береже,
Дарує лиш приємні миті,
І долю добру хай пошле.
***
Хай маленьке ангелятко,
Принесе любов у хатку,
Хай дитинку звеселяє,
Сон її охороняє,
У дитини нині свято-
Іменини ангеляти!
***
Бажаю щастя вам, Наталія,
Щоб вам щастило в справах своїх.
Ви – як принцеса задзеркалля,
Так не схожі на інших!
Нехай ваша щирість і ніжність
Вам допомагають на шляху,
Нехай життя вам дарує безтурботність,
Щоб гідно шлях пройти!
Значення імені Наталя
Наталям складно всидіти на місці, їм завжди потрібно щось робити – займатися справами, співати, танцювати, але тільки не сидіти склавши руки. Ця риса позитивно позначається на їхній кар’єрі.
Найчастіше Наталія приємна в спілкуванні, чесна та працьовита, проте ранима і стурбована думкою про саму себе. Крім того, ніколи не знаєш, чого саме очікувати від неї.
Власниця цього імені сильна волею, динамічна та заповзятлива. Є хорошою господинею і люблячою дружиною.