8 вересня відзначають день ангела Наталії. Це ім’я латинського походження, що означає благословенна або різдвяна.

Ім’я Наталя доволі популярне, тому напевно у вашому оточенні є його власниці. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Наталії в картинках і СМС.

Привітання з днем ангела Наталії в листівках

Привітання з днем ангела Наталії в СМС

***

З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

День ангела Наталки настав.

Бажаю я тобі перетворитися,

Бажаю багато радості і сил,

Хай тільки все хороше трапиться.

Бажаю я сумніви не знати,

Мріям твоїм загадковим збуватися,

Улюблених шанувати і близьких поважати,

Друзів любити і з ними залишатися!

***

Нехай під крилами своїми

Наталку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Хай маленьке ангелятко,

Принесе любов у хатку,

Хай дитинку звеселяє,

Сон її охороняє,

У дитини нині свято-

Іменини ангеляти!

***

Бажаю щастя вам, Наталія,

Щоб вам щастило в справах своїх.

Ви – як принцеса задзеркалля,

Так не схожі на інших!

Нехай ваша щирість і ніжність

Вам допомагають на шляху,

Нехай життя вам дарує безтурботність,

Щоб гідно шлях пройти!

Значення імені Наталя

Наталям складно всидіти на місці, їм завжди потрібно щось робити – займатися справами, співати, танцювати, але тільки не сидіти склавши руки. Ця риса позитивно позначається на їхній кар’єрі.

Найчастіше Наталія приємна в спілкуванні, чесна та працьовита, проте ранима і стурбована думкою про саму себе. Крім того, ніколи не знаєш, чого саме очікувати від неї.

Власниця цього імені сильна волею, динамічна та заповзятлива. Є хорошою господинею і люблячою дружиною.