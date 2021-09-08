8 сентября отмечают день ангела Натальи. Это имя латинского происхождения, означающее благословенная или рождественская.
Имя Наталья достаточно популярное, поэтому наверняка в вашем окружении есть его обладательницы. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Натальи в картинках и СМС.
Поздравления с днем ангела Натальи в открытках
Поздравления с днем ангела Натальи в СМС
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Есть в тебе загадка, тайна,
Нимфа зазеркалья.
С именинами тебя,
Милая Наталья.
Пусть хранитель твой небесный
Помогает и ведет,
Все проблемы и ненастья
Легким жестом отведет.
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Пусть день ангела, Наталья,
Тебе дарит лишь улыбки,
Жизнь закружит в нежном вальсе,
Теплотой скорей осыплет!
Счастья точно станет больше,
Вдохновение лишь растет,
Будет море удовольствий,
Чтоб хватило на весь год!
***
С именинами поздравить
Я спешу, Наташа.
Пусть святая укрепляет
Силы, веру ваши.
Пусть ведет по жизни ангел
Верною тропою,
Наградит успехом, счастьем,
Миром, красотою.
***
С днем ангела, Наташенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.
А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, родная!
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Имя чудное — Наташа!
Наташа, Наташечка, Ната,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.
Значение имени Наталья
Натальям сложно усидеть на месте, им всегда нужно что-то делать — заниматься делами, петь, танцевать, но только не бездействовать. Эта черта положительно сказывается на их карьере.
Чаще всего Наталья приятная в общении, честная и трудолюбивая, однако ранима и озабочена мнением о самой себе. Кроме того, никогда не знаешь, чего именно ожидать от нее.
Обладательница этого имени сильна волей, динамична и предприимчива. Является хорошей хозяйкой и любящей женой.