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День ангела Натальи: поздравления в картинках и СМС

8 сентября, 04:30 Каріна Зуєва
День ангела Натальи: поздравления в картинках и СМС

8 сентября отмечают день ангела Натальи. Это имя латинского происхождения, означающее благословенная или рождественская.

Имя Наталья достаточно популярное, поэтому наверняка в вашем окружении есть его обладательницы. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Натальи в картинках и СМС.

Поздравления с днем ангела Натальи в открытках

Поздравления с днем ангела Натальи в СМС

***

Есть в тебе загадка, тайна,
Нимфа зазеркалья.
С именинами тебя,
Милая Наталья.

Пусть хранитель твой небесный
Помогает и ведет,
Все проблемы и ненастья
Легким жестом отведет.

***

Пусть день ангела, Наталья,
Тебе дарит лишь улыбки,
Жизнь закружит в нежном вальсе,
Теплотой скорей осыплет!

Счастья точно станет больше,
Вдохновение лишь растет,
Будет море удовольствий,
Чтоб хватило на весь год!

***

С именинами поздравить
Я спешу, Наташа.
Пусть святая укрепляет
Силы, веру ваши.

Пусть ведет по жизни ангел
Верною тропою,
Наградит успехом, счастьем,
Миром, красотою.

***

С днем ангела, Наташенька, тебя
Поздравляет наша вся семья!
Сильно мы желаем, чтобы ты
В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,
Чтобы ладились твои дела,
Чтоб любовь была большая.
С именинами, родная!

***

Имя чудное — Наташа!
Наташа, Наташечка, Ната,
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

 

Значение имени Наталья

Натальям сложно усидеть на месте, им всегда нужно что-то делать — заниматься делами, петь, танцевать, но только не бездействовать. Эта черта положительно сказывается на их карьере.

Чаще всего Наталья приятная в общении, честная и трудолюбивая, однако ранима и озабочена мнением о самой себе. Кроме того, никогда не знаешь, чего именно ожидать от нее.

Обладательница этого имени сильна волей, динамична и предприимчива. Является хорошей хозяйкой и любящей женой.

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