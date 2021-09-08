8 сентября отмечают день ангела Натальи. Это имя латинского происхождения, означающее благословенная или рождественская.

Имя Наталья достаточно популярное, поэтому наверняка в вашем окружении есть его обладательницы. Факты ICTV подготовили поздравления с днем ангела Натальи в картинках и СМС.

Поздравления с днем ангела Натальи в открытках

Поздравления с днем ангела Натальи в СМС

***

Есть в тебе загадка, тайна,

Нимфа зазеркалья.

С именинами тебя,

Милая Наталья.

Пусть хранитель твой небесный

Помогает и ведет,

Все проблемы и ненастья

Легким жестом отведет.

***

Пусть день ангела, Наталья,

Тебе дарит лишь улыбки,

Жизнь закружит в нежном вальсе,

Теплотой скорей осыплет!

Счастья точно станет больше,

Вдохновение лишь растет,

Будет море удовольствий,

Чтоб хватило на весь год!

***

С именинами поздравить

Я спешу, Наташа.

Пусть святая укрепляет

Силы, веру ваши.

Пусть ведет по жизни ангел

Верною тропою,

Наградит успехом, счастьем,

Миром, красотою.

***

С днем ангела, Наташенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, родная!

***

Имя чудное — Наташа!

Наташа, Наташечка, Ната,

Желаем счастья и здоровья,

Желаем бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни

Одну лишь радость приносил.

Значение имени Наталья

Натальям сложно усидеть на месте, им всегда нужно что-то делать — заниматься делами, петь, танцевать, но только не бездействовать. Эта черта положительно сказывается на их карьере.

Чаще всего Наталья приятная в общении, честная и трудолюбивая, однако ранима и озабочена мнением о самой себе. Кроме того, никогда не знаешь, чего именно ожидать от нее.

Обладательница этого имени сильна волей, динамична и предприимчива. Является хорошей хозяйкой и любящей женой.