15 грудня день ангела відзначають Маргарити. Іменини святкуються на честь святої Маргарити Закачуріної.

У день ангела Маргарити Факти ICTV підготували найкращі привітання у листівках і СМС, щоб ви змогли привітати власницю цього імені.

Привітання з днем ангела Маргарити у листівках

Привітання з днем ангела Маргарити в СМС

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою –

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

В житті твоїм тобі дарує.

***

День ангела, який ти зустрічаєш,

Нехай в твоє життя веселкою ввійде,

І все хороше, про що думаєш, гадаєш,

Хай збудеться, а зло нехай піде!

***

Яскраве сонечко всміхається тобі,

А стежку застеляють ніжні квіти.

Пливуть у небі хмари ніжно-голубі,

І посмішкою вабить літо.

І ти, мов квіточка ясна,

В цей світлий день святкуєш іменини.

Марго, чарівна усмішка твоя

Дарує всім нам радість щохвилини.

***

Хай добрий Ангел береже повік

Вогонь зорі, що долею зоветься.

Життя, неначе вишитий рушник,

Багрянцем калиновим усміхнеться.

Нехай волошками цвітуть літа прекрасні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,

Щоб доля дарувала тільки щастя,

Ні грама бід, ні капельки страждань!

***

Хай ангел-хранитель вночі

Запалить тобі три свічі…

Перша свіча – за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга – за доброту,

правду і прямоту…

Третя свіча – оберіг

Від всіх негараздів і лих.

Значення імені

Ім’я Маргарита грецького походження та у перекладі означає перлина.

У дитинстві Маргарита вразлива, але при цьому не дає себе образити. Вона завжди намагається говорити те, що думає і не боїться критики.

Подорослішавши, вона до всіх проблем підходить із нестандартним мисленням. З легкістю справляється навіть із найскладнішими проблемами.

Описати власницю цього імені можна трьома словами – строга, прямолінійна, самостійна. Якщо на роботі у Марго все добре, то з сімейними стосунками важко.

Вона важко йде на компроміси, а її прямота часто ображає протилежну стать. Попри це Маргарита прекрасна господиня.