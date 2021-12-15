15 декабря день ангела отмечают Маргариты. Именины празднуются в честь святой Маргариты Закачуриной.

В день ангела Маргариты Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить обладательницу этого имени.

Поздравления с днем ангела Маргариты в открытках

Поздравления с днем ангела Маргариты в СМС

***

С днем Ангела, Маргарита,

Жемчужинка в это мире.

Решительна ты, деловита,

И очень, очень красива.

С днем Ангела, дорогая,

Будь нежною Маргариткой,

И я еще пожелаю

Идти по жизни с улыбкой!

***

Проблемы, хлопоты забыты

И счастье уж к тебе спешит.

С Днём ангела тебя я, Рита,

Хочу поздравить от души.

Любимая, пусть смех и радость

Наполнят сотни твоих дней.

И жизни приторная сладость

Становится вселишь сильней.

***

Дорогая Маргарита,

Двери все тебе открыты,

Чтоб счастливой ты была,

Чтоб добиться ты смогла

В этой жизни своего –

только лучшего всего!

Буду радости желать,

В этот праздник процветать!

***

Маргарита, именины –

Это праздник непростой,

Его люди любят сильно

И гостей зовут порой.

Я сегодня поздравляю,

И хочу тебе желать,

Чтобы ты, не унывая,

Продолжала процветать!



***

Маргарита – значит, жемчужина.

Вот какое имя красивое!

Это значит, что жизнь тебе суждена

И прекрасная, и счастливая.

В именины прими поздравления,

Пожелания самого лучшего.

Счастья, творчества, вдохновения,

И, конечно, счастливого случая!

Значение имени

Имя Маргарита греческого происхождения и в переводе означает жемчужина.

В детстве Маргарита ранимая, но при этом не дает себя в обиду. Она всегда старается говорить то, что думает и не боится критики.

Повзрослев, она ко всем проблемам подходит с нестандартным мышлением. С легкостью справляется даже с самыми сложными проблемами.

Описать обладательницу этого имени можно тремя словами — строгая, прямолинейная, самостоятельная. Если на работе у Марго все хорошо, то с семейными отношениями трудно.

Она с трудом идет на компромиссы, а ее прямота часто обижает противоположный пол. Несмотря на это, Маргарита прекрасная хозяйка.