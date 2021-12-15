15 декабря день ангела отмечают Маргариты. Именины празднуются в честь святой Маргариты Закачуриной.
В день ангела Маргариты Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках и СМС, чтобы вы смогли поздравить обладательницу этого имени.
Поздравления с днем ангела Маргариты в открытках
Поздравления с днем ангела Маргариты в СМС
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С днем Ангела, Маргарита,
Жемчужинка в это мире.
Решительна ты, деловита,
И очень, очень красива.
С днем Ангела, дорогая,
Будь нежною Маргариткой,
И я еще пожелаю
Идти по жизни с улыбкой!
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Проблемы, хлопоты забыты
И счастье уж к тебе спешит.
С Днём ангела тебя я, Рита,
Хочу поздравить от души.
Любимая, пусть смех и радость
Наполнят сотни твоих дней.
И жизни приторная сладость
Становится вселишь сильней.
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Дорогая Маргарита,
Двери все тебе открыты,
Чтоб счастливой ты была,
Чтоб добиться ты смогла
В этой жизни своего –
только лучшего всего!
Буду радости желать,
В этот праздник процветать!
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Маргарита, именины –
Это праздник непростой,
Его люди любят сильно
И гостей зовут порой.
Я сегодня поздравляю,
И хочу тебе желать,
Чтобы ты, не унывая,
Продолжала процветать!
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Маргарита – значит, жемчужина.
Вот какое имя красивое!
Это значит, что жизнь тебе суждена
И прекрасная, и счастливая.
В именины прими поздравления,
Пожелания самого лучшего.
Счастья, творчества, вдохновения,
И, конечно, счастливого случая!
Значение имени
Имя Маргарита греческого происхождения и в переводе означает жемчужина.
В детстве Маргарита ранимая, но при этом не дает себя в обиду. Она всегда старается говорить то, что думает и не боится критики.
Повзрослев, она ко всем проблемам подходит с нестандартным мышлением. С легкостью справляется даже с самыми сложными проблемами.
Описать обладательницу этого имени можно тремя словами — строгая, прямолинейная, самостоятельная. Если на работе у Марго все хорошо, то с семейными отношениями трудно.
Она с трудом идет на компромиссы, а ее прямота часто обижает противоположный пол. Несмотря на это, Маргарита прекрасная хозяйка.