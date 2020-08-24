24 серпня – День ангела Лілії. Це ім’я має кілька варіантів походження. За однією з версій, воно походить від назви квітки, з санскриту слово перекладається як ілюзія, а з староєврейського – як бузок.
Власниці імені з дитинства цікавляться навчанням, вони полюбляють дізнаватися щось нове і ділитися знаннями з іншими. Лілії часто гарні співрозмовники, легко знаходять друзів.
У День ангела Лілії Факти ICTV підготували кращі привітання у листівках і СМС.
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Ліліє, твоє добро тобі повернеться.
Нехай радісним буде життя,
Хай доля тобі усміхнеться,
І успіх приходить щодня.
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Ліліє, у День ангела бажаю,
Любові від Бога і від людей!
Нехай у твоєму житті не буде
Жодних зачинених дверей.
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З іменинами нехай вітають,
Від зустрічі радість лишають,
Нехай душа твоя, Лілю, радіє, співає,
До нових вершин тебе спонукає!
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Привітати хочу з Днем ангела!
Хай береже Лілію він завжди!
Хай буде з тобою доля лагідна,
Не знати у житті тобі біди.
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Бажаю у День ангела,
Безліч сонячних днів.
Здоров’я, успіху, щастя,
Від людей лише добрих слів.
Календар церковних свят 2020
У серпні українцям залишилося відзначити ще два великих церковних свята – Успіння Пресвятої Богородиці і Горіховий спас.
У вересні ж буде низка днів, у які, за церковним календарем, вшановують святих або відзначають пам’ятні дати, серед них найбільші свята – Усікновення глави Іоанна, Різдво Діви Марії і Воздвиження Хреста Господнього.
Повний календар церковних свят і постів на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.