24 серпня – День ангела Лілії. Це ім’я має кілька варіантів походження. За однією з версій, воно походить від назви квітки, з санскриту слово перекладається як ілюзія, а з староєврейського – як бузок.

Власниці імені з дитинства цікавляться навчанням, вони полюбляють дізнаватися щось нове і ділитися знаннями з іншими. Лілії часто гарні співрозмовники, легко знаходять друзів.

У День ангела Лілії Факти ICTV підготували кращі привітання у листівках і СМС.

Читайте: Календар церковних свят на серпень 2020

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Ліліє, твоє добро тобі повернеться.

Нехай радісним буде життя,

Хай доля тобі усміхнеться,

І успіх приходить щодня.

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Ліліє, у День ангела бажаю,

Любові від Бога і від людей!

Нехай у твоєму житті не буде

Жодних зачинених дверей.

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З іменинами нехай вітають,

Від зустрічі радість лишають,

Нехай душа твоя, Лілю, радіє, співає,

До нових вершин тебе спонукає!

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Привітати хочу з Днем ангела!

Хай береже Лілію він завжди!

Хай буде з тобою доля лагідна,

Не знати у житті тобі біди.

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Бажаю у День ангела,

Безліч сонячних днів.

Здоров’я, успіху, щастя,

Від людей лише добрих слів.

Календар церковних свят 2020

У серпні українцям залишилося відзначити ще два великих церковних свята – Успіння Пресвятої Богородиці і Горіховий спас.

У вересні ж буде низка днів, у які, за церковним календарем, вшановують святих або відзначають пам’ятні дати, серед них найбільші свята – Усікновення глави Іоанна, Різдво Діви Марії і Воздвиження Хреста Господнього.

Повний календар церковних свят і постів на 2020 рік дивіться у матеріалі Фактів ICTV.