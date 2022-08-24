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День ангела Лилии — лучшие поздравления в открытках и СМС

24 августа 2022, 12:40
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
День ангела Лилии — лучшие поздравления в открытках и СМС

24 августа — День ангела Лилии. Это имя имеет несколько вариантов происхождения. По одной из версий, оно происходит от названия цветка, с санскрита слово переводится как иллюзия, а с древнееврейского — как сирень.

Обладательницы имени с детства проявляют интерес к учебе, они любят узнавать что-то новое и делиться знаниями с другими. Лилии зачастую хорошие собеседники, легко заводят друзей.

В День ангела Лилии Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках и СМС.

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Поздравления с днем ангела Лилии в открытках

День ангела Лилии

День ангела Лилии

День ангела Лилии

День ангела Лилии

День ангела Лилии

Поздравления с днем ангела Лилии в смс

***

Лилия, твое добро тебе вернется.
Пусть радостной будет жизнь,
Пусть счастье тебе улыбнется,
И ты в ответ ему улыбнись.

***

Лилия, в День ангела желаю,
Любви от Бога и от людей!
Ты своей любовью тоже
Самых близких грей!

***

С именинами пусть поздравляют,
От встречи радость оставляют,
Пусть душа твоя, Лиля, ликует, поет
И к новым вершинам тебя зовет!

***

Поздравить хочу с Днем ангела!
Пусть бережет Лилию он всегда!
Пусть будет с тобой он добрым, ласковым,
А с жизненной дороги прочь катится беда.

***

Желаю в День ангела быть с ним вдвоем,
Чтоб солнышко тихо проникло в ваш дом.
С крылатым другом вести разговоры,
Поможет свернуть тебе он все горы.

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іменини релігійне свято
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