24 августа — День ангела Лилии. Это имя имеет несколько вариантов происхождения. По одной из версий, оно происходит от названия цветка, с санскрита слово переводится как иллюзия, а с древнееврейского — как сирень.

Обладательницы имени с детства проявляют интерес к учебе, они любят узнавать что-то новое и делиться знаниями с другими. Лилии зачастую хорошие собеседники, легко заводят друзей.

В День ангела Лилии Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках и СМС.

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Поздравления с днем ангела Лилии в открытках

Поздравления с днем ангела Лилии в смс

***

Лилия, твое добро тебе вернется.

Пусть радостной будет жизнь,

Пусть счастье тебе улыбнется,

И ты в ответ ему улыбнись.

***

Лилия, в День ангела желаю,

Любви от Бога и от людей!

Ты своей любовью тоже

Самых близких грей!

***

С именинами пусть поздравляют,

От встречи радость оставляют,

Пусть душа твоя, Лиля, ликует, поет

И к новым вершинам тебя зовет!

***

Поздравить хочу с Днем ангела!

Пусть бережет Лилию он всегда!

Пусть будет с тобой он добрым, ласковым,

А с жизненной дороги прочь катится беда.

***

Желаю в День ангела быть с ним вдвоем,

Чтоб солнышко тихо проникло в ваш дом.

С крылатым другом вести разговоры,

Поможет свернуть тебе он все горы.