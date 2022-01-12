12 січня — День ангела Ірини. Це ім’я досить популярне, тому серед ваших знайомих точно знайдуться іменинники. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Ірини у СМС, які порадують близьких та друзів навіть на відстані та зігріють теплими словами.

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Бажаєм тільки радості в житті,

Вітаємо тебе з Днем ангела Ірини,

Хай ангел береже тебе завжди,

І йде з тобою по життю стежини!

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Найкращі вітання з днем ангела Іри,

Здоров’ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається,

Усе, що задумала, завжди збувається!

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З Днем ангела Ірину я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

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День Ангела сьогодні твій,

У нашої рідної Ірини!

Нехай він несе тобі спокій,

І радості без міри.

Нехай дні без проблем

Йдуть, несучи вдачу!

Щоб з кожним днем ставала ти

Прекраснішою і багатшою!

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З Днем ангела вітаю,

щастя й радості бажаю,

Хай смієшся цілий рік

І з добром разом навік!

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Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ірі нашій всі дарунки

Тільки вищого ґатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

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Значення імені Ірина

Відомо, що це ім’я має давньогрецьке коріння і тісно пов’язане з богинею Ейреною, яка “несе спокій”. Міфологія свідчить, що вона була донькою Зевса та Феміди, богині правосуддя. Саме ім’я набуло популярності після 1917 року.

У дитинстві Ірини часто дуже емоційні та чуйні — вони радо продемонструють своє кохання близьким за допомогою вчинків. У юності знайти друзів їй не складно — вона товариська і легко знаходить спільну мову з однолітками. Це стосується як школи, так і університету. Але Іру найчастіше приваблює чоловіча компанія – їй подобається увага представників протилежної статі.

Ідеальна робота для Іри складається зі спілкування – психолог, журналіст, вчитель, актор, і навіть лікар. Завдяки контактам із начальством у неї зазвичай успішна кар’єра — вона всім виглядом покаже, що рухається вгору і росте.

У сім’ї Іри зазвичай дбайливі дружини та люблячі матері. Але особисте життя часто поєднують із кар’єрою.