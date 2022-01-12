12 січня — День ангела Ірини. Це ім’я досить популярне, тому серед ваших знайомих точно знайдуться іменинники. Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Ірини у СМС, які порадують близьких та друзів навіть на відстані та зігріють теплими словами.
***
Бажаєм тільки радості в житті,
Вітаємо тебе з Днем ангела Ірини,
Хай ангел береже тебе завжди,
І йде з тобою по життю стежини!
***
Найкращі вітання з днем ангела Іри,
Здоров’ячка, радості, щастя без міри,
Хай доля завжди тобі усміхається,
Усе, що задумала, завжди збувається!
***
З Днем ангела Ірину я вітаю,
Всіх благ земних тобі я побажаю,
За душу людяну і простоту,
За добре серце й доброту,
Хай ангел тобі подарує натхнення,
А Бог – людське благословення!
***
День Ангела сьогодні твій,
У нашої рідної Ірини!
Нехай він несе тобі спокій,
І радості без міри.
Нехай дні без проблем
Йдуть, несучи вдачу!
Щоб з кожним днем ставала ти
Прекраснішою і багатшою!
***
З Днем ангела вітаю,
щастя й радості бажаю,
Хай смієшся цілий рік
І з добром разом навік!
***
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ірі нашій всі дарунки
Тільки вищого ґатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
***
Значення імені Ірина
Відомо, що це ім’я має давньогрецьке коріння і тісно пов’язане з богинею Ейреною, яка “несе спокій”. Міфологія свідчить, що вона була донькою Зевса та Феміди, богині правосуддя. Саме ім’я набуло популярності після 1917 року.
У дитинстві Ірини часто дуже емоційні та чуйні — вони радо продемонструють своє кохання близьким за допомогою вчинків. У юності знайти друзів їй не складно — вона товариська і легко знаходить спільну мову з однолітками. Це стосується як школи, так і університету. Але Іру найчастіше приваблює чоловіча компанія – їй подобається увага представників протилежної статі.
Ідеальна робота для Іри складається зі спілкування – психолог, журналіст, вчитель, актор, і навіть лікар. Завдяки контактам із начальством у неї зазвичай успішна кар’єра — вона всім виглядом покаже, що рухається вгору і росте.
У сім’ї Іри зазвичай дбайливі дружини та люблячі матері. Але особисте життя часто поєднують із кар’єрою.